Roma | fumo da scala mobile a Termini | paura in stazione | evacuata la terrazza commerciale

Fumo dalla scala mobile in stazione Termini a Roma : bloccata - sono in corso gli accertamenti : Fumo da una scala mobile all’interno della stazione Termini di Roma. Secondo quanto si e’ appreso, e’ accaduto nel primo pomeriggio su un impianto che porta alla terrazza Termini e che e’ stato chiuso. Sul posto la polfer. sono in corso accertamenti per chiarire cosa e’ accaduto. Tra le ipotesi che il fumo sia partito dal motore. L'articolo Fumo dalla scala mobile in stazione Termini a Roma: bloccata, sono in corso ...

L’aeroporto di Roma-Ciampino è stato in parte riaperto dopo l’evacuazione per la presenza di fumo : L’aeroporto di Roma-Ciampino è stato in parte riaperto dopo che, la mattina di martedì, era stato evacuato per la presenza di fumo. Ha riaperto per ora l’Aviazione Generale e l’area degli arrivi, mentre è ancora chiusa l’area delle partenze. I voli

Roma - fumo da intercapedine a Ciampino : scalo evacuato : Il terminal di Ciampino, a Roma, è stato evacuato martedì mattina intorno alle 8 a causa della presenza di fumo proveniente da una intercapedine nell'area interrata sottostante l'area Schengen. Non si ...

