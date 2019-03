Risultati Serie A 29^ giornata | diretta live | già in vantaggio l’Udinese FOTO ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : tra poco in campo Udinese-Genoa [FOTO] : 1/36 Paola Garbuio/LaPresse ...

Risultati Serie B 30^ giornata - diretta live : 6 partita in programma [FOTO] : 1/6 Foto Raffaele Rastelli/LaPresse ...

Risultati Serie C 33^ giornata - diretta live : in campo il gruppo A : Risultati Serie C – La C scende in campo per il 32° turno. Nel gruppo A, in campo al sabato, il Siena ospita l’Arzachena e il Piacenza riceve l’Alessandria. Nel gruppo B, il Pordenone capolista ospita il Sudtirol. Nel gruppo C, trasferta a Bisceglie per la Juve Stabia, mentre il Trapani riceve la Viterbese. gruppo A Sabato ore 14,30 Juventus U23-Pistoiese 0-1 Olbia-Lucchese 0-0 Pro Patria-Arezzo 0-1 Pro ...

Risultati Serie C 33^giornata - diretta live : in campo il gruppo A : Risultati Serie C – La C scende in campo per il 32° turno. Nel gruppo A, in campo al sabato, il Siena ospita l’Arzachena e il Piacenza riceve l’Alessandria. Nel gruppo B, il Pordenone capolista ospita il Sudtirol. Nel gruppo C, trasferta a Bisceglie per la Juve Stabia, mentre il Trapani riceve la Viterbese. gruppo A Sabato ore 14,30 Juventus U23-Pistoiese 0-0 Olbia-Lucchese 0-0 Pro Patria-Arezzo Pro ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata : focus sul derby veneto - diretta gol live : Risultati Serie B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 30giornata. Piatto ricco quello di sabato 30 marzo.

Ginnastica artistica - Serie A2 2019 : Risultati seconda tappa. Vince Salerno a Padova - Carofiglio esegue il Nabieva! : La Ginnastica Salerno ha vinto la seconda tappa della Serie A 2019 di Ginnastica artistica che si è disputata al PalaKioene di Padova. Le campane si sono imposte con 148.250 al termine di una gara dominata in lungo e in largo grazie in particolar modo a Emily Armi (13.500, 11.700, 12.900, 12.450) e a Giulia Paglia (spicca il 13.000 al corpo libero) affiancate da Chiara Barzasi, Varvara Batalova, Andrea Noemi Toscano e Ilaria Tini. Salerno, ...

Risultati Serie B 30^ giornata - diretta live : pari tra Cremonese e Verona : la classifica aggiornata [FOTO] : 1/6 Foto Raffaele Rastelli/LaPresse ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : finisce Chievo-Cagliari - la classifica aggiornata [FOTO] : 1/36 Paola Garbuio/LaPresse ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : Cagliari sempre avanti [FOTO] : 1/36 Paola Garbuio/LaPresse ...

Risultati Serie A 29^ giornata - diretta live : notte fonda Chievo - arriva un’espulsione : Risultati Serie A 29^ giornata – Il 29° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Chievo e Cagliari. Tre gli anticipi del sabato tra cui la Juve che ospita l’Empoli e il Milan in trasferta contro la Sampdoria. Big match la domenica: alle 15 Roma-Napoli e alle 20,30 Inter-Lazio. Gli altri match di giornata vedono tre scontri salvezza: Udinese-Genoa, Frosinone-Spal e Bologna-Sassuolo; l’Atalanta va in trasferta a ...

Risultati Serie A - diretta live : all’intervallo il Cagliari è già nettamente avanti : Risultati Serie A 29^ GIORNATA – Il 29° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Chievo e Cagliari. Tre gli anticipi del sabato tra cui la Juve che ospita l’Empoli e il Milan in trasferta contro la Sampdoria. Big match la domenica: alle 15 Roma-Napoli e alle 20,30 Inter-Lazio. Gli altri match di giornata vedono tre scontri salvezza: Udinese-Genoa, Frosinone-Spal e Bologna-Sassuolo; l’Atalanta va in trasferta a ...

Risultati Serie B 30^ giornata - diretta live : pareggio del Verona : Risultati Serie B – Si torna subito in campo per il campionato di Serie B, un turno molto importante per gli obiettivi della squadre per le zone alte e basse. La giornata si apre con l’anticipo tra Cremonese e Verona, gli ospiti alla ricerca di punti per la promozione. Sabato trasferte per Palermo e Benevento rispettivamente a Cosenza e ad Ascoli, la capolista Brescia ospita il Foggia. Il Cittadella dovrà vedersela con il ...

Risultati Serie A - diretta live : il Cagliari raddoppia : Risultati Serie A 29^ GIORNATA – Il 29° turno di Serie A si apre con l’anticipo tra Chievo e Cagliari. Tre gli anticipi del sabato tra cui la Juve che ospita l’Empoli e il Milan in trasferta contro la Sampdoria. Big match la domenica: alle 15 Roma-Napoli e alle 20,30 Inter-Lazio. Gli altri match di giornata vedono tre scontri salvezza: Udinese-Genoa, Frosinone-Spal e Bologna-Sassuolo; l’Atalanta va in trasferta a ...

Risultati Serie A - diretta live : vantaggio Cagliari : Risultati Serie A 29^ GIORNATA – Il 29° turno di Serie A sarà inaugurato dall’anticipo di stasera tra Chievo e Cagliari, ultima spiaggia per i veronesi. Tre gli anticipi del sabato tra cui la Juve che ospita l’Empoli e il Milan in trasferta contro la Sampdoria. Big match la domenica: alle 15 Roma-Napoli e alle 20,30 Inter-Lazio. Gli altri match di giornata vedono tre scontri salvezza: Udinese-Genoa, Frosinone-Spal e ...