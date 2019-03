Risultati Premier League | vince il Manchester United | retrocede l’Huddersfield

Premier League - i Risultati della 29giornata : Sarri torna a vincere in trasferta : Vittoria fondamentale per il Chelsea, che batte il Fulham a Craven Cottage trovando un successo esterno dopo 3 ko consecutivi in trasferta . Match deciso dai gol dei fedelissimi di Sarri , Higuain e ...

Premier League : i Risultati della 26giornata : Liverpool - tris e vetta. Arsenal ok : Il Manchester City corre, il Liverpool risponde. Dopo la vittoria esterna della squadra di Guardiola contro l'Everton dello scorso giovedì, i Reds tornano immediatamente in vetta: tris rifilato al ...

Risultati Premier League - Pogba trascina lo United contro il Fulham : è un momento magico per i Red Devils : Risultati Premier League – Si è aperta con il botto la giornata di Premier League, il campionato inglese continua a regalare spettacolo soprattutto per le zone altissime della classifica con la lotta che riguarda la qualificazione in Champions League. momento sempre più importante per lo United che ha svoltato dopo l’esonero di Mourinho, altro successo in trasferta per i Red Devils, questa volta contro il Fulham di Ranieri. ...