Retroscena Blogo | Matrix non torna in onda L' unica speranza legata alle elezioni europee

I Retroscena di Blogo : Massimo Giletti - il futuro - La7 - la Rai e quella ferita che sanguina ancora : Uno dei personaggi più "caldi" del tele mercato 2019 è senza dubbio Massimo Giletti. Il conduttore di Non è l'Arena è in bilico fra il rinnovo del contratto con La 7 (si parla di un'offerta sontuosa da parte del patron dell'emittente posizionata sul tasto numero 7 dell'italico telecomando per trattenerlo) ed il ritorno da mamma Rai.Una Rai che lo ha lasciato con una ferita davvero molto profonda. Ricordiamo tutti come si è lasciato ...

Retroscena Blogo : la Rai a caccia di giornalisti. In pole Giletti - Diaco - Socci e Buttafuoco : La Rai guarda avanti. Per le stagioni in arrivo, secondo quanto apprende Blogo, dai piani alti di Viale Mazzini si stanno vagliando alcuni profili giornalistici che considera politicamente equidistanti, affinché nuovi progetti ma anche capisaldi dei palinsesti di Rai 1 e Rai 2 siano messi a punto per l'annata 2019/2020.Nel calderone dei programmi che potrebbero essere presi in considerazione ci sono: Unomattina estate, che dovrebbe ...

I Retroscena di Blogo : I fantastici 4 per Reazione a catena 2019 : La partenza è fissata per giugno, in un percorso che lo vedrà solcare i mari dell'italica televisione fino alla metà si settembre. Il riferimento è per il gioco a premi Reazione a catena, in onda sulla prima rete della televisione pubblica a staffetta con L'eredità che gli lascerà il posto per i mesi più caldi dell'anno, pronta poi dalla metà di settembre a riprendersi la fascia preserale di Rai1.Da queste colonne vi avevamo raccontato ...

Retroscena Blogo : La Vita in diretta - Rai1 pensa a Lorella Cuccarini : Lorella Cuccarini potrebbe presto tornare in Rai in pianta stabile. Secondo quanto apprende Blogo, infatti, alla showgirl sarebbe stata offerta la conduzione della nuova edizione, al via a settembre prossimo, di La Vita in diretta.Un impegno quotidiano su Rai1 in un programma da rilanciare, dopo la crisi di ascolti e le tensioni interne che l'hanno caratterizzato negli ultimi tempi. Questa sarebbe la proposta avanzata dal direttore di ...

I Retroscena di Blogo : Vieni da me confermato nel pomeriggio di Rai1 : Giornate febbrili queste nelle segrete stanze delle televisioni italiane dove si stanno mettendo nero su bianco (o tentando di farlo) i palinsesti per la prossima stagione televisiva. Uno dei territori su cui quest'anno c'è stato un cambio di passo rispetto alle precedenti stagioni è stato quello del pomeriggio di Rai1. Una delle regole della televisione -non l'unica ovviamente- è quella dell'abitudine, sopratutto in una fascia come ...

I Retroscena di Blogo : Ilary Blasi ed i no a La sai ultima e al GF Vip : Lo ha dimostrato nell'ultima edizione del Grande fratello Vip. Ha saputo tener testa ed in modo fermo e sicuro a Fabrizio Corona e non solo, ha condotto il primo reality show della televisione italiana in maniera decisa, facendo vedere la stoffa della vera conduttrice televisiva, cosa per altro già ampiamente dimostrata alle Iene.Ilary Blasi dunque è sicuramente oggi una delle conduttrici di maggior peso a Canale 5. Dopo Maria De Filippi ...

Retroscena Blogo : All Together Now : con la Hunziker anche Cirilli - Le Donatella e il fratello di Ligabue : Sono iniziate nei giorni scorsi presso gli studi Voxson di Roma le registrazioni di All Together Now, il nuovo di talent di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker e in onda a maggio prossimo. Stando a quanto risulta a Blogo vi avrebbero preso parte, oltre al presidente di giuria J-Ax, anche l'attore Gabriele Cirilli, Marco Ligabue, fratello di Luciano, Marcella Ovani delle Lollipop, Le Donatella, reduci dal Grande fratello Vip, lo speaker ...

I Retroscena di Blogo : Ballando con le stelle "ritira" il microfono di Sandro Mayer : Accade qualche volta nelle squadre di calcio. Quando c'è un grande campione, una bandiera come si usa dire nel mondo del pallone, che lascia una squadra, la società decide di ritirare la maglia di quel giocatore, che in pratica significa togliere quel numero dalla squadra che va in campo. Una cosa di questo tipo accadrà quest'anno nella squadra di Ballando con le stelle.Il team capitanato da Milly Carlucci ha infatti deciso di non ...

I Retroscena di Blogo : Iva Zanicchi verso il Grande fratello : Dovrebbe tornare da metà aprile in diretta da Roma il lunedì in prime time su Canale 5 la nuova edizione del Grande fratello. Anche stavolta, come accadde nella primavera dello scorso anno, alla guida di questo reality show ci sarà Barbara D'Urso, che ormai ha preso casa sull'ammiraglia Mediaset, al pomeriggio e alla sera e con il GF anche la notte.Tante le indiscrezioni che circolano sul cast di questo programma d'intrattenimento, per ...

I Retroscena di Blogo : Per Reazione a catena dieci conduttori possono bastare? E voi chi vorreste ? : Ho visto un uomo che moriva per amore Ne ho visto un altro che più lacrime non ha Nessun coltello mai Ti può ferir di più Di un grande amore che ti stringe il cuorCosi diceva il pezzo di Battisti-Mogol cantato dallo stesso Lucio Battisti "dieci ragazze". E sembra proprio che si parta dal numero 10 per arrivare alla scelta del prossimo conduttore di Reazione a catena, in onda da fine maggio a metà settembre sulla Rete 1 della Rai. Nei giorni ...

Retroscena Blogo : il serale di Amici 18 sarà in diretta : Le prime notizie ufficiali sul serale di Amici 18 sono arrivate nello speciale andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5: Ricky Martin direttore artistico di una delle due squadre, 12 posti a disposizione (al momento gli allievi ammessi sono 11), presenza in studio di una orchestra composta da giovani professionisti e ritorno di Giuliano Peparini come direttore artistico (al posto di Luca Tommassini, che secondo quanto ci risulta avrebbe ...

I Retroscena di Blogo : Gigi D'Alessio ad un passo da The Voice 2019 : Potrebbe essere terminata la tanto travagliata gestazione della nuova edizione di The Voice. Dopo l'approdo fra i coach di The Voice 2019 di Morgan, Elettra Lamborghini e Gué Pequeno, tutto si era arenato dopo lo stop a Sfera Ebbasta. Tanti i nomi circolati per la giuria di questo programma, ultimo dei quali quello di Carla Bruni, che però alla fine ha declinato l'invito.Di Arisa ne avevamo già parlato da queste colonne e fra i papabili coach ...