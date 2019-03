Reinhold Messner | l’uomo e le montagne

Nardi-Ballard - Reinhold Messner : “Il recupero corpi? Dopo non essere riusciti a convincerli a non andare dove l’uomo non dovrebbe - devono decidere i familiari” : Reinhold Messner il Nanga Parbat lo conosce bene. E conosce bene anche lo sperone Mummery, la via che Daniele Nardi e Tom Ballar stavano cercando di scalare quando, si presume per un incidente, sono rimasti uccisi. Reinhold, da quella via impossibile, è sceso nel 1970 insieme al fratello Gunther e proprio lì Gunther ha perso la vita. Il corpo del giovane Messner è stato ritrovato solo 30 anni Dopo. Oggi, il grande alpinista parla a Corriere ...

