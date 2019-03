Reddito pro capite | Barletta | Andria e Trani sono i capoluoghi ' più poveri' d' Italia

Foschi : Roma da 2° a 6° posto per produzione di Reddito - Raggi disastrosa : Roma – “Il rapporto di Unindustria ci racconta di una citta’ impoverita. Il Pil pro capite dei Romani passera’ nei prossimi 10 anni da 32mila a 25mila euro e la Capitale e’ gia’ precipitata dal secondo al sesto posto fra le citta’ italiane per produzione di reddito. Una citta’ dalla quale i giovani che qui studiano e si laureano fuggono per lavorare”. “Roma e’ abbandonata a se ...

Decreto Reddito di cittadinanza e Pensioni è legge : tutte le misure approvate : Il Decreto Reddito di cittadinanza e Pensioni è legge. Dopo tanta attesa il Senato ha approvato il provvedimento in via definitiva con 150 sì, 107 no e 7 astenuti. Il Decreto, in terza lettura, termina così il suo iter parlamentare e con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale diventerà legge. La conversione in legge recepisce senza modifiche il testo approvato con il voto di fiducia della Camera il 20 marzo scorso. Alcune modifiche erano però ...

"Stop a Reddito di cittadinanza - quota 100 e 80 euro" : cura shock o provocazione? : Bonomi, presidente degli industriali milanesi: "Serve subito una cura shock con un drastico taglio del cuneo fiscale, tutto...

Reddito di cittadinanza-quota 100 - il Senato approva il decretone : ora è legge : Il Senato ha approvato il decretone su Reddito di cittadinanza e quota 100: ora il provvedimento è ufficialmente legge, dopo le modifiche apportate nelle scorse settimane sia a Palazzo Madama che alla Camera dei deputati. Il provvedimento contiene le regole delle due misure fortemente volute da M5s e Lega e finanziate con la legge di Bilancio.Continua a leggere

Reddito cittadinanza - Prometeia : "Nel 2019 farà crescere il Pil dello 0 - 2%" : ROMA - Il Reddito di cittadinanza darà una mano alla crescita economica: per il 2019, anno in cui l'economia sarà quasi stagnante, la 'spinta' di questa misura governativa sarà pari allo 0,2 per cento del Pil facendo fare a quest'ultimo un salto da un valore negativo a un positivo. Per il 2020 ...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - la Camera approva il decretone : La Camera dei deputati ha approvato il decretone, contenente le regole del Reddito di cittadinanza e della quota 100 in tema di pensioni, con 291 voti favorevoli, 141 contrari e 14 astenuti. Ora il provvedimento tornerà all'esame del Senato per la terza lettura e l'approvazione definitiva che dovrà arrivare entro il 29 marzo.Continua a leggere

Decreto pensioni e Reddito di cittadinanza : laurea - tfs e contanti i correttivi approvati : Sta per terminare il lungo iter parlamentare del Decreto sulle pensioni e sul reddito di cittadinanza. Le commissioni parlamentari hanno terminato il loro compito e il cosiddetto Decretone adesso passa all’aula della Camera per proseguire l’iter di conversione in legge. L’approvazione secondo fonti vicine al dossier dovrebbe avvenire entro il 21 marzo prossimo. Dopo il via libera di Montecitorio l’atto tornerà al Senato per la chiusura della ...

Il presidente degli arbitri italiani propone un Reddito di cittadinanza per gli ex fischietti : L'olandese Kuipers, l' arbitro degli ottavi di finale di Champions tra Juve e Atletico, con le partite di calcio non ci arrotonda nemmeno, visto che ha un patrimonio a sette zeri: a 45 anni ha una catena di supermercati che gli consente di avere in banca 12.4 milioni ed essere considerato il fischie

Reddito di maternità : 1000 euro al mese per ogni figlio. La proposta : Reddito di maternità: 1000 euro al mese per ogni figlio. La proposta Il Popolo della Famiglia torna alla carica con una delle sue iniziative più note: il Reddito di maternità. In pratica, la misura consisterebbe nel dare mille euro al mese, esentasse, alle mamme a tempo pieno, cioè a quelle mamme che rinunciano a lavorare per dedicarsi totalmente ai figli. Reddito di maternità: 50mila firme in Parlamento ad aprile Sono state raccolte ...

[Il retroscena] Il momento più difficile del governo : Reddito - Quota 100 - la Cina e la decisione sul processo a Salvini : ... il controllo dei dati, dei telefoni, dei dati sanitari, dell'energia: non vorrei che domani qualcuno saltasse dall'altra parte del mondo e spegnesse l'interruttore per motivi di concorrenza o ...

Bollo auto 2019 : esenzione totale per Reddito proposta dalla Lega : Bollo auto 2019: esenzione totale per reddito proposta dalla Lega esenzione totale pagamento Bollo auto 2018 Il Bollo auto continua a far discutere: dalla proposta di eliminazione, notizia che rimbalza ogni anno ma che non trova mai fondamento, alle proposte regionali di riduzione o esenzione totale e parziale. L’ultima arriva dalla Lega, e più precisamente dalla consigliera regionale del Molise Aida Romagnuolo, che ha parlato di abolire il ...

Reddito di cittadinanza per gli arbitri - Nicchi lancia la proposta : “è un’ipotesi che stiamo valutando” : Il presidente dell’AIA ha parlato della possibilità di attribuire un Reddito di cittadinanza nei confronti degli arbitri “stiamo pensando al Reddito di cittadinanza arbitrale. Abbiamo dei professionisti che per arbitrare in A ed in B lasciano il lavoro. E che quando finisce l’attività si ritrovano senza niente, ad una età avanzata“. Tano Pecoraro/LaPresse Così il presidente dell’Aia, l’Associazione ...

Mamma a tempo pieno : proposto il Reddito di maternità - nuovo sussidio o vitalizio : Un sostegno al reddito delle famiglie ed un incentivo alla natalità è l’obiettivo di una proposta di legge popolare proveniente dalla Sardegna. Una regione che fa registrare tassi di natalità tra i più bassi non solo d’Italia, ma addirittura dell’Europa intera potrebbe fare da apripista a questo sussidio per le famiglie che decidono di mettere al mondo i bambini. La proposta proviene da movimento “Popolo della Famiglia” ed il coordinatore ...