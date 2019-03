Rapina in banca a Ostia | l' ergastolano omicida che rapinava durante i permessi premio ed

Roma - Rapinarono 85mila euro in banca a Ostia : tre arresti. C'è anche guardia giurata : Il vigilante avrebbe fatto da basista, fornendo agli esecutori del colpo la chiave di sblocco che ha permesso ai malviventi di entrare nell'istituto di credito

Rapinarono banca ad Ostia per un totale di 85mila euro : 3 persone in manette : Roma – Al termine di una complessa ed accurata attivita’ investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti, diretto dal Procuratore Aggiunto dottoressa Lucia Lotti i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno dato esecuzione ad una ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Roma, che dispone misure cautelari per tre soggetti autori della ...

Viale Redi - Rapina in banca con coltello : banditi in fuga con 30mila euro : rapina questa mattina intorno alle 12.30 in una filiale della banca Credem in Viale Redi . Due uomini a volto coperto, armati di coltello , si sono presentati all'interno e hanno minacciato il ...

Rapina a Ragusa - 60enne aggredito mentre depositava 14.000 euro in banca : Un 60enne Ragusano aggredito ieri sera a Ragusa mentre depositava l'incasso della giornata in banca. Indagano i Carabinieri del N.O.R.

Napoli - Rapina in banca in via Arenaccia : dipendenti minacciati con un temperino : Grande paura in via Arenaccia a Napoli , a causa di una r apina in banca da parte di un uomo con il volto scoperto e armato di taglierino . Tutto è avvenuto i ntorno alle 15 all'interno della filiale ...

La nuova Rapina de La Casa di Carta 3 sarà alla Banca Centrale Spagnola di Madrid? : Non c'è ancora una sinossi ufficiale per la terza stagione, ma la nuova rapina de La Casa di Carta 3 potrebbe avere un obiettivo altrettanto importante quanto quello delle prime due parti. Se qualche mese fa un tweet della Casa di produzione aveva lasciato immaginare un attacco alla compagnia nazionale di telefonia Spagnola, ora spunta un'altra ipotesi per quanto riguarda l'obiettivo della banda di rapinatori capitanati dal cervellotico ...

Sanremo 2019 - le dieci scuse dei The Jackal per non vedere il Festival : e spunta Beppe Vessicchio (che fa una Rapina in banca) : Nella settimana del Festival di Sanremo, tutti guardano il Festival di Sanremo (o almeno ne parlano). E allora i The Jackal hanno stilato dieci divertenti modi per dire no alla più celebre kermesse della musica italiana. Nel video compare anche il maestro Beppe Vessicchio, il cui nome è stato un tormentone anche nelle scorse edizioni. Video Facebook/The Jackal L'articolo Sanremo 2019, le dieci scuse dei The Jackal per non vedere il Festival: e ...