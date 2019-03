Ramy e Adam a Bologna | all' assemblea degli Islamici gli eroi del bus incendiato

Vittorio Feltri : Ramy e Adam? La cittadinanza non si regala. Va conquistata : E così abbiamo scoperto che la cittadinanza italiana non è più una conquista che gli stranieri ottengono dopo un periodo più o meno lungo di permanenza disciplinata nel nostro Paese: è diventata un premio per ragazzini coraggiosi e svegli capaci di neutralizzare un imbecille assassino potenziale int

La parata di Salvini : concede la cittadinanza a Ramy e Adam e gli offre il gelato : Una passeggiata "privata" davanti Palazzo Chigi quando c'è un vertice in corso e giornalisti ovunque. E questa immagine dà già l'idea dell'ossimoro che si può leggere nelle parole di Matteo Salvini quando, mangiando un gelato alla fragola, dice appunto che sta facendo una "passeggiata privata" nel cuore di Roma con accanto Adam e Ramy, i due ragazzi, uno di origine marocchina l'altro egiziana, a cui verrà ...

Salvini : su Ramy e Adam ho deciso da solo - ma la legge non cambia : Roma, 27 mar., askanews, - Il caso dei due ragazzi-eroi di Crema, Ramy e Adam, e della loro cittadinanza italiana è stato "utilizzato come una bandiera politica", non da loro ma da chi li ha ...

Salvini smentisce Di Maio : su Ramy e Adam ho deciso da solo - ma la legge non cambia : Il caso dei due ragazzi-eroi di Crema, Ramy Shehata e Adam El Hamami, e della loro cittadinanza italiana è stato "utilizzato come una bandiera politica", non da loro ma da chi li ha strumentalizzati. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in una conferenza al Viminale convocata dopo aver incontrato cinque dei ragazzi dello scuolabus dirottato ed i carabinieri che li hanno salvati. A Romy e Adam il ministro ha promesso la ...

Cittadinanza Ramy e Adam - Salvini incontra i ragazzi e prende un gelato con loro : Dal sequestro dell'autobus a San Donato, sulla Paullese, è passata una settimana. E a Ramy e ad Adam, i due ragazzini che, con coraggio, sono riusciti a chiamare i soccorsi dal mezzo prima che Ousseynou Sy gli desse fuoco, la Cittadinanza italiana arriverà. E oggi, insieme ai 12 carabinieri che hanno preso parte alle operazioni di salvataggio della scolaresca e ad altri tre compagni, hanno incontrato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al ...

Salvini : Ramy-Adam usati a fini politici : 15.00 "Ho avuto la disgustosa sensazione che i ragazzini di Crema siano stati usati da qualcuno per fare battaglia politica". Lo afferma il ministro dell'Interno dopo aver incontrato al Viminale Ramy e Adam e altri 3 ragazzini e 12 carabinieri protagonisti della vicenda del bus dirottato a San Donato Milanese Convinto da Di Maio a concedere la cittadinanza a Ramy? "Accolgo i consigli di tutti,ma in questo caso mi sono convinto da solo, ...

Matteo Salvini : "Adam e Ramy avranno la cittadinanza. Strumentalizzati? Chiedetelo a chi li ha usati" : Matteo Salvini ha incontrato al Viminale i Carabinieri che hanno salvato i 51 scolari che erano a bordo del bus dirottato a San Donato Milanese. Presenti all'incontro anche i cinque bambini che hanno dato l'allarme. Tra loro Adam e Ramy che, per questo gesto, riceveranno la riceveranno la cittadinanza italiana. E proprio su questo tema il ministro - che inizialmente aveva frenato sulla proposta, avanzata da Di Maio, sostenendo che erano ...

Non solo Ramy <br>Cittadinanza anche ad Adam - l’altro eroe del bus : ...

Ramy e Adam oggi al Viminale. Inizia l'iter per la concessione della cittadinanza italiana : E' il giorno di Rami al Viminale. non da solo, insieme a lui Adam il compagno che con lui chiamo' i soccorsi durante il dirottamento dell'autobus mercoledì scorso. proprio oggi verrà avviato per loro ...

Ramy e Adam - selfie con Chiellini prima di Italia-Liechtenstein : Ramy e Adam, i due coraggiosi ragazzini che hanno sventato il sequestro del loro scuolabus la scorsa settimana, erano allo stadio Tardini di Parma, invitati dalla Federcalcio, per assistere a Italia-...

Italia-Liechtenstein - Ramy e Adam ospiti speciali : foto e gadget della Nazionale : Italia-Liechtenstein, Ramy e Adam sono stati i protagonisti del pre-partita al Tardini di Parma dove la Nazionale sta giocando quest’oggi I due coraggiosi ragazzini Ramy e Adam, invitati allo stadio Tardini di Parma, dalla Federcalcio, per assistere a Italia-Liechtenstein, gara di qualificazione ai prossimi Europei, per premiarli per il coraggio avuto nell’avvertire le forze dell’ordine sventando il sequestro di due ...

Nazionale. Gravina : Moses Kean incredibile - inviteremo Adam e Ramy : Nazionale, Gravina: "E' un ragazzo straordinario, con delle potenzialità tecniche incredibili. Pero' ha ragione Mancini quando dice che deve ancora.."

Gravina : 'Kean straordinario - inviteremo Adam e Ramy' : ROMA - Moise Kean non ha tradito le attese: 'È un ragazzo straordinario, con delle potenzialità tecniche incredibili. Però ha ragione Mancini quando dice che deve ancora lavorare tantissimo - ha detto ...

Gravina : 'Kean? Mi ricorda Balotelli. Inviteremo Adam e Ramy' : È quello che ci eravamo proposti con la nuova governance: recuperare con entusiasmo e nuove idee una credibilità del nostro mondo che purtroppo stava scemando . Ci sono di solito dei cicli, di ...