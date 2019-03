Rainbow Six | un altro team italiano alla Challenger League

Rainbow Six Siege : nascono i Nationals targati PG Esports : PG Esports, forte della sua esperienza nel campo degli sport elettronici, applica quindi l'ormai noto formato dei PG Nationals, utilizzato su League of Legends con ottimi risultati, al famosissimo ...

PG Esports e Ubisoft annunciano il campionato ufficiale italiano di Rainbow Six Siege per il 2019 : PG Esports, la prima società totalmente italiana dedicata al gaming competitivo, e Ubisoft, annunciano il campionato ufficiale italiano di Tom Clancy's Rainbow Six Siege per il 2019. Quest'anno sarà infatti la società del Campus Fandango Club a occuparsi della competizione, che prende così il nome di Rainbow Six Siege PG Nationals 2019.PG Esports, forte della sua esperienza nel campo degli sport competitivi digitali, applica quindi l'ormai noto ...

Rainbow Six Siege : Operation Burnt Horizon - recensione : Pubblicando la recensione di Operation Wind Bastion, il DLC che ha concluso l'Anno 3 di Rainbow Six Siege, non eravamo certi delle future mosse di Ubisoft. Dopo oltre mille giorni di supporto ininterrotto per il suo sparatutto tattico, il publisher avrebbe potuto abbandonare la canonica formula che prevede quattro principali espansioni all'anno. Con l'arrivo del torneo Six Invitational di gennaio, però, Ubisoft hinvece annunciato che il gioco ...

Apex Legends - Rainbow Six Siege e Fortnite - chi vince la battaglia delle nuove stagioni? : L'avvicinarsi della primavera per Apex Legends, Fortnite e Rainbow Six Siege ha significato l'esordio delle nuove stagioni. Un momento quanto mai unico per gli appassionati delle rispettive community, che hanno così modo di confrontarsi con sostanziose novità che nella stragrande maggioranza dei casi cambiano totalmente il volto all'esperienza videoludica offerta da ognuno dei tre giochi. Basti pensare per esemio che Apex Legends fino ad ora ha ...

Ubisoft sta sperimentando il "fuoco amico inverso" in Rainbow Six Siege : Ubisoft ha da poco annunciato la sperimentazione del "fuoco amico inverso", sistema che mira a ridurre l'impatto dei giocatori che abusano della meccanica del fuoco amico in Rainbow Six Siege, pur mantenendo un certo grado di flessibilità rispetto ai possibili usi accidentali.Come riportano sul loro blog, gli sviluppatori affermano che quando un giocatore spara un alleato (o usa un gadget) comparirà su schermo un messaggio di avvertimento ed in ...

Ubisoft annuncia la fase 2 del Pilot Program per gli eSport di Rainbow Six Siege : Ubisoft annuncia che il Pilot Program, l’iniziativa per la condivisione dei profitti della scena eSport di Rainbow Six Siege, iniziata nel 2018, è ora giunta alla sua seconda fase. Si tratta di un nuovo passo per il Programma basato su oggetti in-game che offre possibilità di condivisione dei profitti fra i team della Pro League, fornendo alle organizzazioni e ai giocatori professionisti una fonte di guadagno aggiuntiva ...

Ready or Not : l'FPS tattico ispirato a Rainbow Six si mostra in un nuovo video : Ready or Not è un titolo FPS in sviluppo presso Void Interactive che vi permetterà di impersonare un membro della SWAT impegnato a risolvere situazioni intensamente ostili in ambienti claustrofobici. Il gameplay vi metterà a disposizione diverse opzioni non letali (spray al peperoncino, taser e fucili caricati con munizioni non letali). Diverse le particolarità secondo gli sviluppatori, ad esempio potrete scegliere la velocità di apertura di una ...

Rainbow Six Siege : Disponibile l’operazione Burnt Horizon : Ubisoft annuncia che l’Operazione Burnt Horizon, la prima stagione dell’Anno 4 di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, è ora Disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L’operazione Burnt Horizon introduce due nuovi Operatori, Mozzie e Gridlock e una nuova mappa: Outback, ambientata in una remota stazione di servizio lungo una sperduta autostrada australiana. I possessori del pass dell’Anno 4 possono ...

Gli sviluppatori di Rainbow Six : Siege stanno prendendo in considerazione il cross-play : Mentre giochi più piccoli hanno affrontato problemi ben noti con il gioco multipiattaforma a causa delle "restrizioni" su PS4, ci sono stati alcuni titoli importanti, tra cui Fortnite e Rocket League, che sono riusciti ad abilitarlo. Questo ha aperto la possibilità (almeno in teoria) che gli altri seguano l'esempio.Essendo uno degli sparatutto multiplayer più attivamente giocati e supportati sul mercato, è ovvio che le domande riguardanti il ...

Rainbow Six Siege riceverà il supporto al Crossplay? Ubisoft risponde : Nonostante un avvio di certo non proprio entusiasmante, è palese che Rainbow Six Siege sia ripreso discretamente bene. A distanza di anni dalla sua release, lo sparatutto tattico targato Ubisoft è stato in grado di ritagliarsi una sua considerevole fetta di mercato, con una community sempre attiva che non manca di rendere frizzanti gli ambienti di gioco. Certo, si tratta di un prodotto lungi dall'essere perfetto, ma il costante lavoro del team ...

Rainbow Six Siege - le finali mondiali stagionali della Pro League si terranno a Milano il 18 e 19 Maggio : L’esport negli ultimi anni ha vissuto una nuova fase di crescita in Italia, vedendo affermarsi leghe nazionali ed organizzati tornei internazionali “minori” come gli Italian Esport Open a Lucca nel 2017, o la Rainbow Six EuroCup a Milano nel 2018. Quest’anno invece sarà la volta di un evento di alto livello: Ubisoft ha infatti scelto Milano come sede per ospitare le finali della nona stagione della Tom Clancy’s Rainbow ...

Rainbow Six Siege apprezza Apex Legends - in arrivo modifiche al sistema di ping? : La fama di Rainbow Six Siege è indubbiamente cresciuta in maniera esponenziale nel corso degli ultimi anni. Dopo un avvio non proprio entusiasmante, lo sparatutto tattico targato Ubisoft è riuscito a scrollarsi di dosso le ruggini (grazie a un buon numero di patch ad hoc, ndr) e a ritagliarsi una sua personalissima porzione di community, che lo ha portato a divenire uno dei punti di riferimento dell'ambito eSports. Chiaramente il merito va al ...