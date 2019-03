Psicologia e psichiatria sono ancora considerate come ‘robe da pazzi’ Ma la tv può

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) Vicino a dove abito negli scorsi giorni una signora con un nipote di cinque anni si è gettata dal decimo piano. In base alle modalità gli inquirenti propendono per un omicidio/suicidio perpetrato da questa signora, laureata in ingegneria, che lavorava da sola in casa e appariva socialmente isolata. I suoi familiari, fra cui in particolare i genitori del bimbo, hanno affermato che temevano che avrebbe fatto un brutto gesto perché era sofferente. Pur risultando agli avventori del bar ove si recava palesemente alterata, non pare fosse in cura.Quando capita un eventoquesto, mi vengono mille ripensamenti sul significato e sulla prassi della mia professione. Introppo radicato lo stigma sociale fatto di derisioni verso chi è “picchiatello o pazzo”. Chi non soffre vede la malattia – dall’ansia alla depressione fino alla psicosi –...

