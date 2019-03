Progetto SportAbilità | parte la formazione per operatori sportivi | docenti | volontari

sansalvo

(Di sabato 30 marzo 2019) Paolo Vasto La scienza della decisione dello sport. Come il cervello sceglie l'atto più appropriato da compiere e come può correggere un errore motorio. Attenzione e Intenzione nell'attività sportiva.

