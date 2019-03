Prima fila Ferrari | Leclerc beffa Vettel

F1 - Risultato Qualifiche GP Bahrein 2019 : Charles Leclerc domina e si prende la pole! Prima fila tutta Ferrari a Sakhir! : È tutta rossa la Prima fila del Gran Premio del Bahrein 2019 di Formula Uno, ma la pole position, la Prima della sua giovanissima carriera, la piazza Charles Leclerc! Il monegasco disputa una sessione di qualifica ai limiti della perfezione, facendo segnare i migliori riferimenti in ogni turno e migliorandosi anche nell’ultimo tentativo del Q3. Il suo crono conclusivo, 1:27.866, è il nuovo record della pista di Sakhir e regala la Prima ...

Formula 1 – Prima fila Ferrari in Bahrain - la soddisfazione di Binotto : “contento per come ha reagito la squadra” : Prima fila Ferrari e nuovo record della pista: la soddisfazione di Mattia Binotto dopo le qualifiche del Gp del Bahrain La Ferrari ha uscito fuori il carattere: dopo un esordio stagionale non proprio positivo, Leclerc e Vettel hanno fatto vedere ciò di cui sono capaci, prendendosi la Prima fila del Gp del Bahrain nelle qualifiche di oggi pomeriggio. E’ il pilota monegasco il poleman sul circuito di Al Sakhir, seguito dal suo compagno ...

Brilla la stella di Leclerc in Bahrain! Pole position e record della pista : Prima fila tutta Ferrari : prima Pole position per Charles Leclerc: il giovane monegasco della Ferrari si impone in Bahrain, prima fila tutta Rossa, la Mercedes si deve accontentare della seconda fila Dopo una settimana di pausa i piloti della Formula 1 sono tornati a fare sul serio. Le qualifiche del Gp del Bahrain hanno regalato forti emozioni, con ancora una volta le Ferrari e le Mercedes a battagliare per le prime posizioni della griglia di partenza. Sul ...

L’ECA lavora per cambiare il calcio : il 2024 sarà l’anno della svolta con Agnelli in Prima fila [DETTAGLI] : L’ European Club Association (ECA) lavora per dare una svolta al calcio dal 2024: le coppe sostituiranno i campionati e viceversa. L’associazione con a capo Andrea Agnelli punta a creare una Superlega, formando una nuova competizione che andrebbe a prendere il posto dei campionati nel week-end. Alexander Ceferin, presidente della Uefa deve adeguarsi perché i club vogliono aumentare il loro fatturato in modo esponenziale e per ...

Chiesa - Juve in Prima fila. Ma occhio alle altre big... : 'Ho visto un giocatore bellissimo e che mi piace da morire'. La frase del 1996 di Umberto Agnelli su Enrico Chiesa potrebbe ripetersi, 23 anni dopo, per i figli Andrea e Federico. Chiesa jr è il ...

F.1 - GP d'Australia - Prima fila Mercedes - pole per Hamilton : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Australia, prova inaugurale del Mondiale di Formula 1 2019. Per il pilota inglese della Mercedes, questa è l'ottava pole sul circuito dell'Albert Park di Melbourne, la sesta consecutiva. In seconda posizione, l'altra W10 di Valtteri Bottas: il finlandese ha chiuso a poco più di un decimo dal compagno di squadra. Terza posizione per la Ferrari di Vettel, staccata di sette decimi.La ...

F1 – Hamilton e Bottas in Prima fila - Verstappen tra le due Ferrari : la griglia di partenza del Gp d’Australia : prima fila tutta Mercedes in Australia, Hamilton precede Bottas e Vettel nelle qualifiche. Leclerc solo quinto, battuto anche da Max Verstappen La Mercedes comincia alla grande la stagione di Formula 1, prendendosi l’intera prima fila dopo le qualifiche del Gp d’Australia. Lewis Hamilton centra l’84ª pole position in carriera, l’ottava a Melbourne battendo niente meno che Schumacher. Dietro le due W10 si piazza la ...

Formula1 - Australia : Hamilton - buona la Prima - è pole. Vettel è in seconda fila : Il primo acuto di stagione è di Lewis Hamilton, che con la Mercedes conquista la pole del GP di Australia che apre il mondiale 2019, piegando la resistenza del compagno Bottas, 2° e molto pericoloso ...

Fulmine Hamilton - Prima fila tutta Mercedes in Australia : che delusione la Ferrari [TEMPI] : Lewis Hamilton partirà davanti a tutti nel GP di Formula 1 d’apertura della stagione in Australia, Ferrari ancora una volta dietro le Mercedes Mattinata dalle mille emozioni in terra Australiana. Sono infatti andate in scena le qualifiche del GP di Formula 1 che si correrà domani sempre in orario mattutino. Le sorprese non sono mancate, sin dal primo weekend della stagione. Oggi fa ad esempio rumore l’esclusione della Red Bull ...

Tirreno-Adriatico 2019 : i favoriti. Primoz Roglic e Julian Alaphilippe in Prima fila. Tom Dumoulin - Geraint Thomas e Vincenzo Nibali ci provano : Tanti campioni al via della 54ma edizione della Tirreno-Adriatico, che scatterà mercoledì con una cronometro a squadre a Lido di Camaiore. Quest’anno la lotta per la maglia azzurra si preannuncia incerta, visto che il percorso non presenta salite lunghe, ma tani brevi strappi, e si adatta quindi a diversi tipi di corridori. Andiamo quindi a scoprire i principali favoriti per la classifica generale. Considerando il percorso e l’attuale stato di ...

Qatar : Prima fila per Dovizioso. Petrucci 7° : Il campionato inizia col piede giusto per il team Ducati, in Qatar. Dopo la FP3 del pomeriggio e l’accesso diretto alla Q2, i due piloti ufficiali hanno sfruttato la FP4 in ottica gara e si sono poi concentrati sul “time attack” nella sessione di qualifica decisiva per le prime quattro file del GP. Andrea Dovizioso […] L'articolo Qatar: prima fila per Dovizioso. Petrucci 7° sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

MotoGp - il rammarico di Jack Miller : “sarei potuto arrivare in Prima fila - ma la caduta…” : Jack Miller sarà al quarto posto della griglia di partenza quest’oggi in Qatar, nonostante una caduta l’abbia frenato Jack Miller è convinto d’aver sprecato un’occasione ieri durante le prove del Gp del Qatar. Il pilota della Alma Pramac Ducati, voleva fortemente la prima fila, ma una caduta gli ha negato il secondo giro e dunque l’attacco al tempo da lui desiderato. Miller ha commentato le sue qualifiche, ...

Marc Marquez MotoGP GP Qatar 2019 : “Essere in Prima fila è fondamentale. Con Petrucci? Oggi la strategia l’ho usata io…” : Marc Marquez partirà terzo domani nel Gran Premio del Qatar 2019 della MotoGP al termine di una qualifica (clicca qui per la cronaca) nella quale, come spesso accade, ha fatto parlare di sé. Il portacolori della Honda, infatti, ha seguito come un’ombra Danilo Petrucci lungo tutto il Q2, facendo innervosire palesemente il pilota umbro e, contemporaneamente, sfruttandone la scia, fino a raggiungere la prima fila, ad un solo millesimo dalla ...

Andrea Dovizioso MotoGP GP Qatar 2019 : “Non mi aspettavo la Prima fila - abbiamo rimediato in corsa” : Andrea Dovizioso si è ben comportato durante le qualificazioni del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha guidato perfettamente la sua Ducati e ha conquistato una seconda posizione di assoluto rilievo, ottima in vista della gara di domani dove scatterà alle spalle di Maverick Vinales e davanti a Marc Marquez. Il vicecampione del mondo ha commento le sue qualifiche ai microfoni di Sky Sport: “Siamo riusciti a ...