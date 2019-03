Presidenziali in Ucraina | scatta il silenzio elettorale

Presidenziali in Ucraina - Zelensky in testa. L’attore comico è percepito come l’anti-establishment : A 5 anni dalla rivolta filo-occidentale di Maidan e la successiva annessione della Crimea da parte della Russia, con il conflitto nel Sud-est del Paese sempre in attesa di una soluzione, domenica 31 marzo l'Ucraina elegge un nuovo presidente. Trentacinque milioni di elettori sono chiamati alle urne (ma il 12% di questi, tra abitanti della Crimea e sfollati del Sud-est non voterà) per scegliere tra 39 candidati, ma sono tre i contendenti che si ...

