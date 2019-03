Premier League | lo United vince ancora | Huddersfield matematicamente retrocesso

sportfair

(Di sabato 30 marzo 2019)in Championship dopo la gara odierna, Manchesterinvece vittorioso con Ole Gunnar Solskjaer felice e fresco di rinnovo Festa doppia per il Manchesterche all’Old Trafford, dopo il rinnovo per 3 anni del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, può brindare con una vittoria per 2-1 sul Watford, successo che permette ai Red Devils di agganciare momentaneamente in terza posizione in classifica il Tottenham a 61 punti, domani gli spurs affronteranno in trasferta il Liverpool. A regalare i 3 punti alloi gol di Rashford, 28′, e Martial, al 72′. Prosegue la sua marcia il Manchester City di Pep Guardiola che supera 2-0 il Fulham salendo a 77 punti, 1 in più del Liverpool. In coda con la sconfitta per 2-0 contro il Crystal Palace, l’in Championship. I risultati delle partite valide per la 31esima ...

AndreesEsquivel : RT @Mister__: ¿B Metropolitana? ¿Federal A? NO. La Premier League. - seki_ep : RT @Mister__: ¿B Metropolitana? ¿Federal A? NO. La Premier League. - fran_forne : RT @Mister__: ¿B Metropolitana? ¿Federal A? NO. La Premier League. -