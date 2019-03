Premier League | il Manchester City domina il Fulham | vince lo United

Risultati Premier League : vince il Manchester United - retrocede l’Huddersfield : Si sono appena concluse 5 gare del 32° turno di Premier League. Dopo la vittoria del Manchester City, a Londra contro il Fulham alle 13,30, il Manchester United vince 2-1 contro il Watford e mantiene il 4° posto, in attesa del Monday night dell’Arsenal, che ospiterà il Newcastle. In fondo alla classifica, vittorie fondamentali per Southampton e Burnley, rispettivamente su Brighton e Wolverhampton. vince anche il Leicester, 2-0 contro ...

Premier League - Fulham-Manchester City 0-2 : decidono Silva e Aguero : Due gol tra il 5' e il 27', dieci tiri nei primi 15'. Ad un quarto d'ora dalla fine del primo tempo, Fulham-Manchester City sembrava destinata a chiedere aiuto al pallottoliere per tenere la ...

Premier League : passeggia il City - Fulham impotente : ROMA - Una partita mai davvero iniziata. il Manchester City passeggia 2-0 in casa di un Fulham incapace di opporre una qualsiasi resistenza alla squadra di Guardiola. La partita è già finita dopo una ...

Premier League - Liverpool - Tottenham : Reds avanti a 1 - 60 : ROMA - Liverpool lanciato in quota nella gara contro il Tottenham: gli ospiti appaiono in crisi, per i Reds non dovrebbe essere troppo difficile conquistare i tre punti nel prossimo turno di Premier ...

Pronostico Cardiff Vs Chelsea - Premier League 31-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Cardiff – Chelsea, Premier League 32^ Giornata, Domenica 31 Marzo 2019 ore 15.05Cardiff / Chelsea / Premier League / Analisi – Maurizio Sarri si gioca le ultime carte Champions a Cardiff, nel primo dei 2 posticipi della trentaduesima giornata di Premier League, con il Chelsea che dovrà tentare di battere i gallesi, gravemente invischiati nella lotta per non retrocedere, per avvicinarsi all’Arsenal e ...

Pronostico Liverpool Vs Tottenham - Premier League 31-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Tottenham, Premier League 32^ Giornata, Domenica 31 Marzo 2019 ore 17.30Liverpool / Tottenham / Premier League / Analisi – Il posticipo della trentaduesima giornata di Premier League, potrebbe essere decisivo per le sorti dell’intero campionato. Ad Anfield, il Liverpool capolista si gioca una piccola fetta di titolo, affrontando il Tottenham che, nonostante la qualificazione ai quarti di ...

Premier League - calendario e orari della 32giornata : ... 16.00 Crystal Palace- Huddersfield; 16.00 Leicester- Bournemouth; 18.30 West Ham-Everton su Sky Sport Football; Domenica 31 marzo 15.05 Cardiff-Chelsea su Sky Sport Football; 17.30 Liverpool-...

Pronostico West Ham Vs Everton - Premier League 30-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi West Ham – Everton, Premier League 32^ Giornata, Sabato 30 Marzo 2019 ore 18.30West HAM / Everton / Premier League / Analisi – Sfida dal sapore europeo quella che si verificherà all’Olympic Stadium nella trentaduesima giornata di Premier League, dove West Ham e Everton si giocano le ultime carte per provare a centrare l’obiettivo Europa League tramite i playoff (aspettando anche il vincitore della ...

Pronostico Manchester United Vs Watford - Premier League 30-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester United – Watford, Premier League 32^ Giornata, Sabato 30 Marzo 2019 ore 16.00Manchester United / Watford / Premier League / Analisi – All’Old Trafford, torna la magia della Premier League dopo la sosta delle nazionali e il Manchester United è pronto a rifarsi dopo le 2 sconfitte consecutive, ovvero quella con l’Arsenal e la clamorosa eliminazione dalla FA Cup con il Wolverhampton. I Red ...

Pronostico Fulham Vs Manchester City - Premier League 30-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Fulham – Manchester City, Premier League 32^ Giornata, Sabato 30 Marzo 2019 ore 13.30Fulham / Manchester City / Premier League – La 32^ giornata della Premier League può diventare decisiva per le sorti del campionato e soprattutto per il Manchester City, lanciato all’inseguimento del Liverpool capolista. Al Craven Cottage, gli uomini di Guardiola (con una gara da recuperare) saranno ospiti del Fulham, ...

Premier League - dai diritti tv esteri fino a 75 milioni a club : I diritti tv esteri della Premier League potranno valere fino a 75 milioni di euro (circa 64,5 milioni di sterline) annui per i club inglese. Secondo una analisi del Telegraph, potrebbe essere questa la cifra che riceverà dai soli diritti tv internazionali chi vincerà il campionato inglese, con l’aumento della forbice tra i club. La […] L'articolo Premier League, dai diritti tv esteri fino a 75 milioni a club è stato realizzato da ...

Il Manchester City partecipa alla Premier League Asia Trophy : Il Manchester City pensa a vincere tutto in stagione ma pensa anche al futuro con un occhio alla Cina. Il club inglese infatti ha ufficializzato la partecipazione dal 17 al 20 luglio 2019 all’edizione delle Premier League Asia Trophy, torneo amichevole giocato ogni due anni in Asia dai club della Premier inglese, presenti anche Newcastle, West Ham e Wolverhampton per giocare a Nanjing e Shanghai. “Siamo lieti di tornare in Cina ...

Premier League - altri cinque arresti per pirateria : Premier League pirateria – Dopo gli arresti della scorsa settimana, un altro duro colpo per i servizi di streaming pirata. La Premier League ha aiutato infatti la polizia internazionale a chiudere un servizio di abbonamento illegale, a conclusione della più grande indagine anti-pirateria al mondo fino ad oggi. L’indagine è stata lanciata nel 2015 come […] L'articolo Premier League, altri cinque arresti per pirateria è stato ...

Pericolo Brexit per le squadre di Premier League - i bookies quotano l’addio alla Champions dei team inglesi : I bookmakers fissano a 51 la quota per la mancata partecipazione delle squadre inglesi alla prossima edizione della Champions League La Brexit potrebbe incidere anche sul calcio britannico: l’ipotesi che nessun giocatore proveniente da un club “straniero” si trasferisca in una squadra della Premier League nella prossima finestra di mercato, riporta Agipronews, si gioca a 17,00. La quota sale a 51,00 per la mancata ...