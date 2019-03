Prato | agli arresti domiciliari l' infermiera che ha avuto un figlio con un quindicenne

Italia - Acerbi scherza : 'Non sono stato convocato - ma ho com Prato la maglia' : Sana ironia e un sincero "in bocca al lupo" agli Azzurri impegnati nelle qualificazioni ai prossimi Europei del 2020: è questo il contenuto del simpatico tweet fatto da Francesco Acerbi , difensore ...

Valentino Rossi - 40 anni e non sentirli : “ritiro? Non sono capace a tagliare il Prato di casa! Quando smetto metà paddock…” : Il 16 febbraio compirà 40 anni, ma Valentino Rossi non ne vuole sapere di ritirarsi: il Dottore parla dei cambi di prospettiva del suo presente e ironizza sul suo futuro lontano dalla MotoGp Due date segnate in rosso nel febbraio di tutti i fan di Valentino Rossi: oltre il calssico San Valentino, il 16 febbraio è la data che nessun tifoso del ‘Dottore’ può mai dimenticare, quella del suo compleanno! Il 2019 porta con sè il 40° ...