Posso aiutare? Batman arriva sulla scena del crimine per risolvere il caso con la polizia

Dove c'è un crimine arriva lui, ma questa volta le forze dell'ordine non hanno voluto il suo aiuto. Così Batman è dovuto tornare mestamente alla sua batmobile. È accaduto a Kelowna, nella British Columbia (Canada) dove un cittadino, travestito da supereroe, si è avvicinato agli agenti in azione che però gli hanno ordinato di allontanarsi. L'uomo noto come 'Okanagan Batman', è un appassionato di supereroi che si traveste per feste ed eventi sui fumetti. La scena è stata ripresa dai passanti e pubblicata su Facebook

