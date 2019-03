Porto Sant Elpidio Fermo | rientrato allarme bomba in un centro commerciale Indaga la

repubblica

(Di sabato 30 marzo 2019), - E'l'scattato in undidopo una telefonata anonima. L'intera struttura, che era stata evacuata, è ...

repubblica : Porto Sant'Elpidio (Fermo), allarme bomba in un centro commerciale. Struttura evacuata - Antonietta_95 : RT @rtl1025: ?? #Fermo, allarme #bomba in centro commerciale #PortoSantElpidio L'intera struttura commerciale è stata evacuata, sul luogo po… - robertobelluco : RT @danieledann1: ?? #Fermo: Allarme bomba in centro commerciale a Porto Sant'Elpidio. Struttura (circa 20.000 m²) completamente evacuata. A… -