Polizia blocca gruppo di anarchici

Fa sesso con il suo gatto sotto la doccia - ma resta bloccato : arriva la Polizia e lo arresta : Un uomo in Arizona è stato arrestato per aver fatto sesso sotto la doccia con il suo gatto.Alla polizia sono state segnalate le urla di un uomo provenienti da una casa e il piagnucolio di un povero gatto: secondo i testimoni, tra l’altro, l’uomo diceva di avere il pene incastrato nel micio.Come riporta Fox 10, la persona che ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine avrebbe anche riferito di uomo che "chiede aiuto, dicendo che il gatto era ...

Torino - i ciclisti in corteo bloccano il traffico : la Polizia chiede loro i documenti e scoppia il caos. Il video degli scontri : Quattro manifestanti denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri sera per le vie del centro di Torino, decine di ciclisti si sono ritrovati per il corteo “Critical Mass” contro “le città sempre più inquinate”. Quando però, in corso Vittorio, hanno bloccato il traffico, la polizia ha iniziato a fermarli e a chiedere loro i documenti. A quel punto tra forze dell’ordine e manifestanti è scoppiato il ...

La Polizia di Stato blocca la partenza di un bus di linea per viaggio di istruzione : La Polizia Stradale è da sempre impegnata nel controllo dei trasporti su strada e tale attività è avvenuta all'indomani di un gravissimo episodio di cronaca che porta ad aumentare ancor di più il ...

Catanzaro - aspetta che l’autista si allontani e ruba il bus : la Polizia lo blocca sulla statale con le pistole in pugno. Il video : Ha aspettato che l’autista scendesse e ha rubato il bus, salvo poi essere rintracciato e arrestato dagli agenti del commissariato di Lamezia Terme. È successo ieri mattina davanti alla stazione centrale di Lamezia, dove solitamente la navetta sosta in attesa di percorrere il collegamento fino all’aeroporto, e il video che riprende tutta la scena ha fatto il giro dei blog cittadini ed è diventato virale su Facebook. Il ladro, un uomo che di ...