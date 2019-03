Platini | «La Juventus è la favorita in Champions League»

Champions League - Platini crede nella Juventus : “con Cristiano Ronaldo può farcela” : Michel Platini ed il suo punto di vista sulla Champions League: il calcio è cambiato grazie alla tv, i fenomeni non vengono più picchiati “Quattro mesi fa l’ho visto a Torino contro il Manchester United: Ronaldo ha una mentalità e un fisico eccezionali“. Sono le parole di elogio per l’attaccante della Juventus dell’ex n.10 bianconero, Michel Platini, in una intervista al ‘Corriere della Sera’. ...

Platini : 'La Juventus è fortissima - penso sia la favorita in Champions' : Esattamente una settimana fa la Juventus faceva la grande impresa europea contro l'Atletico Madrid. I bianconeri adesso sfrutteranno la pausa per recuperare i giocatori accoccati e per arrivare al top per i quarti di finale di Champions League. La squadra di Massimiliano Allegri dopo il match contro l'Atletico Madrid ha incassato i complimenti di molti ex calciatori. Fra questi c'è Michel Platini che è intervenuto alla "Domenica Sportiva" e ha ...