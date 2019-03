Pizza al tegamino | ecco dove provare la specialità di Torino

vanityfair

(Di sabato 30 marzo 2019) Il Padellino Da MichiLa FermataDa GinoAlla baita dei 7 naniCharlie BirdDessìAntico Forno GaribaldiCecchiIldi LoieroQuando si propone una «al» a qualcuno che non è cresciuto a, l’espressione del viso è spesso dubbiosa. E continua ad esserlo quando laarriva: questo perché a prima vista laalsembra piccola. In effetti il diametro è molto più contenuto di una“normale”, napoletana o romana per intenderci. Ma il senso di sazietà che regala non è molto differente. Già, perché lo spessore di questaè di gran lunga superiore a quello delle altre tipologie e non solo sulla crosta, ma anche nel corpo centrale. E il prezzo è in qualche modo commisurato al diametro più contenuto: mediamente una margherita alcosta 4 euro e non si va quasi mai oltre gli 8.Sull’origine dellaal, o «al padellino» com’è ...

ryokagirl : RT @TangeCla: “Sul tiramisù c’è del prosciutto?” penso sia sempre imbattibile, ma anche “la pizza al tegamino è quella con l’uovo e io non… - TangeCla : “Sul tiramisù c’è del prosciutto?” penso sia sempre imbattibile, ma anche “la pizza al tegamino è quella con l’uovo… -