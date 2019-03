Più di mille italiani intercettati sul cellulare | per errore | da hacker di Stato

Più di mille italiani intercettati su cellulare per errore da hacker di Stato : Il problema scoperto e denunciato dalla società no profit Security No Borders. Il software, lo spyware "Exodus", era pensato per spiare legalmente criminali ma per un presunto errore di programmazione ha finito per intercettare anche cittadini normali

Formula 1 - l’ad Camilleri ‘spiega’ la nuova Ferrari : “meno pressione e Più armonia. Schumi Jr? Fa parte della famiglia” : Presente in Bahrain per assistere al Gran Premio, l’amministratore delegato della Ferrari ha parlato del ‘nuovo corso’ Louis Camilleri ha voluto accompagnare la Ferrari in Bahrain, assistendo al secondo Gran Premio del Mondiale 2019 di Formula 1. L’amministratore delegato del Cavallino ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 del nuovo corso del team, soffermandosi anche su Mick Schumacher: “abbiamo capito più ...

Recanati : in Più di mille a Recanati per festeggiare L'Infinito di Giacomo Leopardi : ... dalla matematica alla filosofia, dalla pittura, passando per la scienza e la musica. Un successo di presenze in tutti gli appuntamenti del ricco calendario nelle location del teatro Persiani e i ...

Più di mille euro per sostituire le maniglie delle porte a Palazzo Chigi : Due maniglie d'oro da oltre mille euro. Secondo i bandi di gara e di acquisto, pubblicati sul sito del governo, con cui Palazzo Chigi compra servizi e forniture, sembra che il governo voglia ...

Mötley Crüe - Nikki Sixx : 'Spendevo Più mille dollari al giorno in eroina' : In occasione della pubblicazione di Dirt, biopic che racconta storia dei Mötley Crüe, il bassista del gruppo Vince Neil racconta delle dipendenze avute in passato e del suo stile di vita fatto di eccessi e di sregolatezze. Vita spericolata Intervistato da Usa Today, Nikki Sixx, bassista dei Mötley Crüe, non ha nascosto assolutamente la sua dipendenza delle droghe: "Spendevo più di 1.000 dollari al giorno in eroina, e probabilmente lo stesso in ...

Il presidente del Mozambico ha detto che le persone uccise da un ciclone potrebbero essere Più di mille : Il presidente del Mozambico Filipe Nyusi ha detto a Radio Moçambique che le persone morte a causa del ciclone Idai, arrivato nel paese nella notte di giovedì 14 marzo, potrebbero essere più di mille; al momento i morti accertati sono

Salario minimo - mille euro annui in Più per 2 - 9 mln di lavoratori : Con la proposta del Salario minimo , ora in discussione in Parlamento, si potrebbe avere un aumento annuo della retribuzione di poco più di mille euro per 2,9 milioni di lavoratori , 2,4 se si ...

Più di mille giudici algerini si sono schierati contro la candidatura del presidente Abdelaziz Bouteflika - al potere da 20 anni : Più di mille giudici algerini hanno detto che si rifiuteranno di supervisionare le elezioni presidenziali, che si terranno il prossimo 18 aprile, se si candiderà anche l’attuale presidente Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika ha 82 anni, è presidente dal 1999 ma dal 2013

MotoGp - Miller costretto al ritiro per colpa della... sella : 'non potevo Più controllare la moto in curva' : Il pilota australiano è stato costretto al ritiro per via di un problema alla sella, che ha reso la sua moto ingestibile in curva E' finito anzitempo il Gp del Qatar per Jack Miller , costretto a ...

MotoGp - Miller costretto al ritiro per colpa della… sella : “non potevo Più controllare la moto in curva” : Il pilota australiano è stato costretto al ritiro per via di un problema alla sella, che ha reso la sua moto ingestibile in curva E’ finito anzitempo il Gp del Qatar per Jack Miller, costretto a ritirarsi dopo pochi giri per colpa della sella della sua Pramac. Il pilota australiano, in piena bagarre, ha letteralmente strappato la seduta della moto, lanciandola a centro pista e rischiando di colpire i suoi avversari. Un problema non ...

Bielorussia - trovata fossa comune con resti di ebrei fucilati dai nazisti : “Più di mille persone” : I resti di almeno 730 ebrei uccisi dai nazisti di Hitler sono stati scoperti nella cittadina di Brest, in Bielorussia, in un cantiere edile. Ma i corpi sepolti nella fosse comune - soprattutto donne, bambini e anziani - sarebbero molti di più.Continua a leggere

Trova Più di mille euro e li restituisce al proprietario : "Non è la prima volta che capita" : Il gestore egiziano di una tintoria di Milano ha Trovato l'ingente somma in un paio di pantaloni ed ha subito provveduto a...

Il piano industriale per salvare Carige : previsti Più di mille esuberi - verso la chiusura 100 sportelli : Genova - Carige prevede a piano 1.050 esuberi , `full time equivalent´, e la chiusura di 100 sportelli tradizionali . È quanto si legge in una nota che descrive i punti salienti del nuovo piano ...

Sicilia - M5s : “L’Ars costa mille euro al minuto e 137 milioni all’anno. Più della Casa Bianca. Lavora 20 ore al mese” : Alle casse pubbliche costa mille euro al minuto, 137 milioni all’anno: un milione più della Casa Bianca. È il record negativo dell’Assemblea regionale Siciliana, calcolato da un dossier elaborato dal Movimento 5 stelle sui dati del parlamento dell’isola dell’intero 2018. I mille euro al minuto sono calcolati in relazione alle ore Lavorate in aula (246 ore e 33 minuti) e ai 15 milioni di euro pagati per le indennità dei ...