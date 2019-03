Pilota aereo di Sala non era abilitato a volare di notte

ilfogliettone

(Di sabato 30 marzo 2019) Ildell'su cui viaggiava il calciatore argentino Emiliano, schiantatosi nel Canale della Manica il 21 gennaio scorso, non eraal volo notturno. Secondo quanto si legge sulla Bbc, David Ibbotson era daltonico, e questa sua peculiare caratteristica gli imponeva il divieto di guidare uncon il buio. L'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito (CAA) ha dichiarato di non volere commentare l'incidente fino a quando non sarà fatta piena luce. L'Air Accidents Investigation Branch, che sta indagando, ha sottolineato da parte sua che le licenze in possesso del"continuano ad essere al centro dell'investigazione"."Il daltonismo impedisce a undi ottenere immediatamente una licenza per il volo in notturna, perché la possibilità di distinguere tra luci verdi e rosse è la chiave peral buio", ha detto una fonte dell'aviazione alla Bbc. ...

