Piemonte | Alberto Cirio candidato presidente del Centrodestra Intesa Lega-FI-FdI

Elezioni Piemonte - Alberto Cirio (Fi) è il candidato governatore del centrodestra. È ancora indagato per peculato : Dopo lunghe trattative tra Forza Italia e Lega, alla fine ce l’ha fatta. L’eurodeputato Alberto Cirio sarà il candidato presidente della Regione Piemonte a guida della coalizione di centrodestra. Dovrà vedersela contro l’attuale governatore Piemonte se, il dem Sergio Chiamparino, e contro Giorgio Bertola, candidato del Movimento 5 Stelle. Il via libera alla sua candidatura è stato stabilito venerdì pomeriggio durante un vertice a Milano tra le ...

Alberto Cirio candidato alla presidenza del Piemonte per il centrodestra : Limitandosi a dire: 'Ho imparato che in politica c'è anche il momento in cui bisogna restare in silenzio. Parlerò da candidato quando sarà ora'. Il momento adesso è arrivato.