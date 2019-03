Pianificavano attacco terrorista | 10 arresti in Germania

ilfogliettone

(Di sabato 30 marzo 2019) Dieci persone sono state arrestate nell'ovest dellaperche' sospettate di pianificare unterroristico e di avere legami con l'Isis. Essen, Duesseldorf, Wuppertal, Moenchengladbach, Duisburg e Ulm, le citta' nelle quali sono stati presi i sospetti. Il portavoce della procura di Duesseldorf ha spiegato che dietro glic'e' "l'idea che ci sia una connessione tra lo Stato islamico e che le persone arrestate stessero pianificando un serio atto di sovversione violenta", senza precisare l'obiettivo. Nessun dettaglio sulla nazionalita' dei fermati tranne uno che, ha fatto sapere la procura, e' del Tagikistan.

