Perugia-Monza | Playoff Superlega 2019 | gara-1 quarti di finale Orario d’inizio e come

(Di sabato 30 marzo 2019) Domenica 30 marzo si giocherà-1 deidideiscudetto di volley maschile. La stagione entra nel vivo e al PalaEvangelisti andrà in scena il primo atto della contesa tra la prima e l’ottava classifica della regular season, i Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico ma non potranno permettersi di sottovalutare un avversario desideroso di piazzare il colpaccio in trasferta. I Campioni d’Italia sono motivati a difendere il titolo conquistato lo scorso anno ma possono essere distratti dalla semidi Champions League contro lo Zenit Kazan, i brianzoli vogliono subito rialzare la testa dopo aver perso ladi Challenge Cup.Gli umbri si affidano alla classe di Wilfredo Leon, alle bordate di Aleksandar Atanasijevic, alla solidità di Filippo Lanza e alla regia di Luciano De Cecco per avere la meglio contro la ...

