Per la prima volta al mondo il vento di Portofino alimenta il cinema

Karate - Europei 2019 : Silvia Semeraro mette il primo sigillo - strepitoso bronzo tra le 68 kg. Prima medaglia Per l’Italia : Arriva la Prima medaglia per l’Italia agli Europei 2019 di Karate che si stanno disputando a Guadalajara (Spagna), la firma è di una strepitosa Silvia Semeraro che conquista un luccicante bronzo sconfiggendo l’austriaca Alisa Buchinger per 1-0 nella finale per il terzo posto tra le -68 kg. L’azzurra ha messo a segno lo yuko vincente nella primissima parte dell’incontro e poi con grande bravura è riuscita a controllare il ...

Coldiretti : 'Alessandria prima provincia in Piemonte Per aziende condotte da donne' : ... da scienze politiche a sociologia, da giurisprudenza a economia, da scienze della comunicazione a ragioneria, dal marketing alla consulenza aziendale. "Le imprese femminili alessandrine " aggiunge ...

Scianaro attacca l'Amministrazione : «SPeriamo che termini il mandato quanto prima» : Centinaia di mila euro saranno buttati al vento, per spettacoli e manifestazioni assolutamente inutili, oltre che per servizi di dubbia utilità. Auspico che questa miope Amministrazione, termini il ...

Napoli : Gaetano e Zedadka si aggregano alla prima squadra Per la gara contro la Roma : Il centrocampista francese entra a fare parte ufficialmente del mondo del calcio che conta, con la speranza nel cuore di poter anche esordire in Serie A.

Aosta. Le linee guida Per la ristorazione collettiva nella prima infanzia : L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che, nella seduta di oggi, venerdì 29 marzo 2019, la Giunta regionale

Isola dei Famosi 2019 : grande festa Per i finalisti prima di lasciare l’Honduras : I finalisti durante la festa - Isola 14 E’ arrivata l’ora per i cinque finalisti dell’Isola dei Famosi 2019 di lasciare Cayo Paloma. Durante il 64esimo giorno di permanenza in Honduras, i naufraghi hanno fatto un bilancio della loro esperienza all’interno del reality. Il primo a raccontare le sue sensazioni è stato Luca Vismara (qui puoi ascoltare le sue canzoni), triste all’idea che un improvviso temporale potesse ...

Il Volo Per la prima volta a Verissimo : “Non tolleriamo le offese” : Le dichiarazioni de i ragazzi de Il Volo a Verissimo prima volta a Verissimo per i ragazzi de Il Volo. In occasione del loro decennale di carriera, Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno deciso di confidarsi nel salotto di Silvia Toffanin. Tra aneddoti e curiosità si è parlato anche del recente terzo posto […] L'articolo Il Volo per la prima volta a Verissimo: “Non tolleriamo le offese” proviene da Gossip e Tv.

Maurizio Lupi - profezia-choc su Matteo Salvini : 'Perché finirà prima di Matteo Renzi' : Da giorni si rincorrono indiscrezioni e suggestioni sul piano di Matteo Salvini . Quale? Presto detto: governare con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia. Punto e stop. Obiettivo raggiungibile se le due ...

Calzedonia – Chiara Ferragni digital ambassador Per la primavera/estate 2019 [GALLERY] : Chiara Ferragni digital ambassador di Calzedonia per la primavera/estate 2019 Chiara Ferragni è la protagonista del progetto digital Calzedonia, lanciato sui canali online e che racconta, attraverso brevi video digital-oriented, il tecnicismo e la versatilità dei collant sia basici sia moda. La produzione è stata sviluppata adottando i codici del linguaggio dei social media – in particolare Instagram – comunicando in maniera smart e ...

Sorprese di Slovenia : dal vino arancione all'olio d’oliva - invito nella Valle del Vipava Per una primavera di sport e degustazioni : Destinazione Slovenia, o meglio "Vigneto Slovenia", nella Valle del Vipava, mezz'ora d'auto da Trieste, due ore da Venezia, un'ora da Ljubljana, paradiso di vini naturali che la rinomata rivista Decanter ha classificato (tre in particolare realizzati in modo tradizionale) tra i migliori vini naturali del mondo. Una delle più grandi eccellenze della Valle del Vipava è proprio la sua ricca varietà di vini.Qui prosperano i ...

Tennis - WTA Miami 2019 : Karolina Pliskova elimina Simona Halep e le sue sPeranze di primato nel ranking - la ceca in finale con Ashleigh Barty : Saranno Ashleigh Barty e Karolina Pliskova a disputare la finale del WTA Premier Mandatory di Miami. L’australiana, al punto più alto della propria parabola agonistica, ha superato con il punteggio di 6-3 6-3 l’estone Anett Kontaveit, mentre la ceca ha demolito le speranze della rumena Simona Halep di tornare al numero 1 della classifica WTA sotto un chiaro 7-5 6-1. Per Barty sarà l’ottava finale in carriera (nelle precedenti 7 ...