Pd | ecco il nuovo simbolo per le Europee

ecco il nuovo Comitato per le Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa : Le notizie di cronaca ed il clima politico-sociale dei giorni nostri impongono una vigile e costante difesa dei diritti civili ed un impegno costante per la realizzazione della Parità di genere e ...

Internet gratis per 7 giorni : ecco il nuovo regalo TIM Party : TIM, grazie al programma di fidelizzazione Party, continua a proporre regali ai propri clienti: i consumatori potranno ottenere giga aggiuntivi per le loro promozioni. Il regalo avrà una durata di 7 giorni e sarà disattivata automaticamente dopo una settimana dall’attivazione. La quantità di traffico dati, a differenza dei mesi precedenti, varia in base al tempo […] L'articolo Internet gratis per 7 giorni: ecco il nuovo regalo TIM ...

UCM : ecco un nuovo spettacolare poster internazionale del film Avengers : Endgame! : UCM: ecco il nuovo poster promozionale di Avengers: Endgame, il film destinato secondo i pronostici a incassi record al botteghino! Una nuova locandina russa di Avengers: Endgame, pubblicata online da Marvel mette in primo piano e in posizione centrale il personaggio UCM di Black Widow (Scarlett Johansson). Il MCU continua la campagna promozionale di Avengers: ... Leggi tuttoUCM: ecco un nuovo spettacolare poster internazionale del film ...

«È sempre bello» : ecco il nuovo album di Coez : Coez: «Non voglio fare il sovversivo, sono semplicemente libero»Coez: «Non voglio fare il sovversivo, sono semplicemente libero»Coez: «Non voglio fare il sovversivo, sono semplicemente libero»Coez: «Non voglio fare il sovversivo, sono semplicemente libero»Coez: «Non voglio fare il sovversivo, sono semplicemente libero»Coez: «Non voglio fare il sovversivo, sono semplicemente libero»Coez: «Non voglio fare il sovversivo, sono semplicemente ...

Nuovo Cda di Cantù ecco i due nuovi nomi : Il workshop di ieri sera a Carimate ha portato alla luce le due novità all'interno del cda futuro della Pallacanestro Cantù. E non si tratta di nomi banali. Assieme a Davide Marson, presidente, e a ...

Avengers : Endgame : ecco un nuovo poster del film! : Avengers: Endgame, pubblicato da Marvel un nuovo poster internazionale del film più atteso dell’anno! Avengers: Endgame: l’UCM sorprende i fan con una nuova fantastica locandina! Ricordiamo che nei giorni scorsi Marvel ha diffuso online una nuova featurette e i character poster del film destinato a cambiare per sempre il destino dei personaggi dell’MCU. ecco il nuovo ... Leggi tuttoAvengers: Endgame: ecco un nuovo poster del ...

ecco il nuovo codice su candidati impresentabili - anche reati di corruzione : I reati di corruzione, caporalato, riciclaggio, ma anche alcuni reati ambientali, entrano a far parte di quelli che definiscono la "impresentabilità" di un candidato alle elezioni. L'esclusione prevista dal codice si applica a partire dal rinvio a giudizio. E' quanto stabilisce il nuovo codice di autoregolamentazione, approvato ieri dalla commissione Antimafia con i voti favorevoli di Lega e M5s e le astensioni di Pd, Fi e Fdi. Il codice, basato ...

Xiaomi : ecco lo smartphone piegabile in un nuovo video : Inoltre, sempre per mantenere la politica di prezzi aggressiva per cui è noto il produttore, questo modello dovrebbe costare circa la metà di Galaxy Fold. Questo significa che potrebbe costare circa ...

Spazio - nuovo concorso targato ESA : ecco come “fare sentire la propria voce” su Marte : Far sentire la propria voce su Marte sarà possibile grazie al nuovo concorso targato Esa dedicato alla missione ExoMars, in partenza nel 2020. ExoMars – ricorda Global Science – tra i vari compiti, analizzerà gli eventuali segni della presenza di fulmini su Marte, utilizzando Maigret, uno strumento a bordo della piattaforma Kazachok, arrivata in Europa dalla Russia la scorsa settimana. Nel dettaglio, gli scienziati vogliono ...

Nuovo terminal crociere a Bari - Brindisi a secco. Taurino - Lega - : 'miopia della Regione' : ... che dovrebbe essere elemento primario dell'economia di luoghi votati fortemente al turismo. Pretendiamo lo stesso trattamento, lo stesso investimento, pretendiamo rispetto, è un nostro diritto, è un ...

I nostri amici animali : ecco il nuovo contest fotografico del Gazzettino /Come partecipare e i premi in palio : Il Gazzettino ha deciso di dedicare al mondo degli animali il nuovo concorso a premi, partecipare è facile, basta seguire le istruzioni, ,: LA FOTO E IL SITO Occorre innanzitutto scattare la foto all'...

Lady Gaga Twitter : ecco chi è il suo nuovo amore - : Lei è una cantante di successo che si affaccia sul mondo del cinema. Tra loro due sembra esserci un certo affiatamento. Tuttavia nulla è ancora confermato, chi è vicino alla coppia afferma che sono ...

Messi - che lusso! Il nuovo telefono è ricoperto d’oro : ecco quanto vale : (foto presa da Instagram) Messi – In molti diranno: “e se non ce l’ha Messi…” ed infatti è proprio così, Leo Messi ha avuto in regalo un cellulare che, certamente, non passerà inosservato. Un telefono da 4.000 euro. Questo è l’ultimo regalo ricevuto da Leo Messi, regalo che volendo si sarebbe potuto permettere ma che […] L'articolo Messi, che lusso! Il nuovo telefono è ricoperto d’oro: ecco quanto ...

Lusso senza limiti per Messi - il nuovo smartphone di Leo è placcato in oro : ecco quanto vale [GALLERY] : Un regalo speciale per Leo Messi: la Pulce riceve uno smartphone placcato in oro 24 carati, anche Ivan Rakitic tra i fortunati a ricevere il prezioso cellulare Leo Messi ha ricevuto un regalo speciale. Appena una settimana fa il campione del Barcellona ha visto recapitarsi durante l’allenamento dei blaugrana una valigetta con dentro un iPhone XS Max personalizzato e placcato in oro 24 carati. Sulla cover del gioiellino tecnologico, ...