Parte da Verona l’assalto alla legge 194 | “L’aborto è omicidio” 

A Verona Parte tra le contraddizioni il Congresso delle famiglie - con messaggi opposti su 194 e gay : Distribuiti gadget-choc contro l'interruzione della gravidanza: un feto di gomma. Il fondatore del Family Day, Gandolfini: 'L'aborto è un omicidio'. Salvini replica: 'Le conquiste sociali non si ...

Congresso famiglie Verona - il programma. Politici : ecco chi Partecipa : Piazza Bra blindata a Verona , giornalisti assiepati in una piccola sala stampa, tenuti fuori dal salone dove si svolge il Congresso mondiale delle famiglie dal titolo 'Il vento del cambiamento: l'...

Congresso Famiglie Verona - dopo le polemiche Blangiardo rinuncia a Partecipare ma dice : “Lì come studioso” : Le polemiche sollevate dalla notizia della sua partecipazione al discusso Congresso mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimo hanno fatto cambiare subito idea a Giancarlo Blangiardo. Il nuovo presidente dell’Istat, fortemente voluto alla direzione dell’Istituto di Statistica dalla Lega figura infatti tra gli speaker di un panel dal tema “Protezione della vita e crisi demografica” assieme ...

Congresso Famiglie Verona - polemiche per Partecipazione di Blangiardo. Cgil Istat : “A rischio credibilità istituto” : Nel programma del discusso Congresso mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo prossimo figura anche il nome di Giancarlo Blangiardo, il nuovo presidente dell’Istat fortemente voluto alla direzione dell’Istituto di Statistica dalla Lega. A discutere con lui in un panel dal tema “Protezione della vita e crisi demografica” ci saranno Simone Pillon, padre del controverso disegno di legge sulla riforma ...

"Il presidente dell'Istat al Congresso di Verona? No - grazie" - la Cgil contro la Partecipazione di Blangiardo all'evento : Sta suscitando polemica la presenza di Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istat, tra gli ospiti del Congresso delle Famiglie a Verona. A sollevare la questione la Flc-Cgil dell'istituto in un post su Facebook: "L'Istat al Congresso di Verona? No, grazie", si legge. "Abbiamo letto in rete che nel programma del contestatissimo Congresso delle Famiglie di Verona è previsto l'intervento, fra gli altri di Giancarlo Blangiardo', indicato ...

Congresso delle famiglie di Verona : Partecipa anche Blangiardo - presidente dell'Istat : Ci sarà anche il neo presidente dell'Istat, il demografo Giancarlo Blangiardo, al Congresso mondiale delle famiglie che inizierà venerdì prossimo a Verona. Il nome di Blangiardo,, fortemente voluto ...

Congresso delle famiglie di Verona : Partecipa anche Blangiardo - presidente dell'Istat : La Cgil attacca: "Indecoroso per l'ente, è un summit politico contro i diritti delle donne e dei gay"

Congresso delle famiglie a Verona - Conte prende le distanze poi Parte la diffida : "Via il patrocinio" : Il presidente del Consiglio si distacca in maniera ancora più netta dall'iniziativa in programma a Verona. Poi il messaggio...

Famiglia - il ministro Fontana conferma il patrocinio e la Partecipazione al Convegno di Verona : "Tengo, poi, a chiarire che non abbiamo ricevuto - ha proseguito Fontana - richieste di ritiro del patrocinio di alcun tipo, né di natura politica, né amministrativa, ma solo richieste di ...

European BMX Cup 2019 - si Parte con la tappa di Verona : circa un migliaio i Partecipanti : Appuntamento fissato per il 30 e 31 marzo 2019, un migliaio i partecipanti che si sfideranno nelle due giornate di gara della competizione europea, che per il terzo anno consecutivo parte ancora da Verona E’ tutto pronto all’Olympic Arena di Verona per la spettacolare invasione dei rider che il 30 e 31 marzo animeranno l’apertura dell’European BMX Cup 2019. Saranno infatti circa un migliaio i partecipanti che si sfideranno nelle due ...

Congresso delle Famiglie : Verona all inclusive per chi Partecipa : Dalle piante nelle sale dei convegni allo spostamento delle fioriere nelle strade dove sfilerà la "marcia della famiglia", passando per i parcheggi gratuiti e per l'accesso all'Arena di Verona e agli ai musei civici a un prezzo irrisorio. Un euro per la precisione, contro i 10 euro del biglietto pagato a prezzo pieno. Basterà esibire il badge, dimostrare la partecipazione a un evento del Congresso delle Famiglie e la riduzione ...

