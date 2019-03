Parkour | ecco in cosa consiste lo sport costato la vita al 16enne di Mariano Comense

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019) E’ unoriconosciuto anche dal Coni, ma molti lo praticano in modo estremo, come testimoniano decine di filmati in Rete. Una disciplina con molte regole, ma in alcuni casi anche molto pericolosa: proprio ieri aunè precipitato dal tetto di una fabbrica di mobili. Ilè considerata una disciplina metropolitana nata in Francia negli anni Ottanta. Il padre riconosciuto, il francese David Belle, iniziò a praticare a Lisse, un sobborgo di Parigi, le tecniche apprese giocando da bambino nei boschi della campagna francese. Da allora questo, che viene considerato uno “”, ed espone ad alti rischi, ha fatto proseliti nel mondo, soprattutto in Francia e Inghilterra ma anche in Italia. Spesso però, come nel caso del ragazzo caduto da un tetto a Como, viene praticato senza alcuna regola di sicurezza.Il terminefu definito nel 1998 ...

