Parco giochi Torresina Cecera Pd | “Giochi interdetti | capolavoro dei Cinque Stelle”

Tirano - allarme processionaria al Parco giochi vicino alla scuola Credaro : Tirano, 26 marzo 2019 - allarme processionaria all'interno del parchetto in prossimità della scuola primaria Luigi Credaro a Tirano . La foto, postata nel pomeriggio di ieri, lunedì 25 marzo, da un ...

Arisa - beccata al Parco dai paparazzi di Signorini : "Giochi probiti" : Sola con un cane. Anzi, due. Rosalba Pippa, in arte Arisa, l'aveva detto: "Meglio i cani degli uomini". Single per scelta (di altri), la cantante si gode la compagnia di due cagnolini che lei porta a spasso a bordo di un passeggino gemellare. Invece di usarlo per i bambini, lo usa per i pelosi, ma v

La tastiera wireless che rende il salotto un Parco giochi : Una tastiera wireless per trasformare il salotto nel ponte di comando dell’intrattenimento domestico, grazie anche alla possibilità di collegamento con smart tv, pc e media player. La Corsair K83 è una periferica che colpisce l’occhio, e non solo perché è realizzata in alluminio e conta su una crittografia wireless Aes a 128 bit che aiuta a proteggere le sequenze di tasti da potenziali intercettazioni mantenendo al sicuro i propri dati ...

Milano. Parco Russoli : nuove attrezzature - area giochi accessibile - arbusti e area cani : Nuova vita per gli oltre 10.000 metri quadrati di area verde del Parco Franco Russoli in via Carlo Bo. Grazie

Albero cade nello spazio giochi dell'asilo nel Parco dei Carpini di Cossato FOTOGALLERY : Forse il vento o l'usura del tempo hanno determinato la caduta di una betulla di 15 metri circa all'interno dell'asilo comunale di frazione Lorazzo Baretto, a Cossato. Il fatto è accaduto qualche ora ...

Modica - ripulito ex Parco giochi in via Risorgimento : Promessa mantenuta. Il sindaco Ignazio Abbate ha risposto all'appello di un cittadino residente in via Risorgimento. ripulito l'ex parco giochi.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi - giochi e coccole al Parco con le figlie Sole e Celeste : E per rilassarsi, quando è da sola, punta su movimento e lettura: 'Stacco un'ora e vado a fare sport, oppure mi sdraio a leggere'. Parla Michelle Hunziker: 'Ecco perché sono scappata da Adriano ...

Londra - 17enne trovata morta in un Parco giochi : “Aveva ancora il coltello piantato nella schiena” : L'omicidio nella zona est della capitale britannica. A trovare la vittima è stata una donna di 49 anni: "Ho sentito mio figlio gridare dalla sua camera, sono scesa in infradito. Lei era lì, abbiamo provato a salvarla, è stato terribile". Ora è caccia all'uomo.Continua a leggere

Londra - adolescente accoltellata a morte nel Parco giochi. 'Era con il suo ragazzo' : Era al parco con il suo ragazzo e con alcuni amici, in un venerdì sera come tanti che si è trasformato in tragedia. 'Stava semplicemente seduta', racconta chi era con lei. E all'improvviso due ...

Modica - ex Parco giochi abbandonato da anni FOTO : Un piccolo ex parco giochi abbandonato da anni in una traversa di via Risorgimento al quartiere Sorda di Modica. La denuncia di un residente

Atti vandalici : acquisiti i filmati delle telecamere. Dalle scritte sul ristorante al Parco giochi : Leggi anche Cronaca scritte rosse contro la Lega: sui vetri del ristorante offese anche alla Ceccardi

Regno Unito. Bimbo di 2 anni si soffoca al ristorante del Parco giochi - nessuno lo aiuta e muore : L’inchiesta sulla morte di James Manning, 2 anni: il Bimbo inglese, originario di Battle, nell'East Sussex, si è strozzato con del cibo al ristorante del parco vacanze dove si trovava coi genitori lo scorso giugno. Lo staff non avrebbe mosso un dito per aiutarlo. Peraltro i soccorsi hanno avuto difficoltà a far passare l'ambulanza perché i cancelli della struttura erano chiusi.Continua a leggere