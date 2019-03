Papa in Marocco | “No ai respingimenti collettivi dei migranti Garantire anche il diritto

Papa Francesco in Marocco : "Preservare la città santa di Gerusalemme" : In questo suo primo giorno in Marocco, accolto festosamente dalla popolazione locale malgrado l'arrivo sotto la pioggia, Papa Francesco oltre a richiamare alla "solidarietà" tra le religioni per la costruzione di ponti e la messa all'angolo di ogni fanatismo e fondamentalismo, firma un importante appello comune con il re Mohammed VI per Gerusalemme "città santa e luogo di incontro". Un'iniziativa che chiama a considerare il ...

Marocco - uomo bloccato dalla sicurezza durante la visita di Papa Francesco : Attimi di paura durante la visita in Marocco di Papa Francesco. L'incontro con il Re Mohammed VI è stato macchiato dal gesto di un uomo che, durante il percorso dell'auto del sovrano...

Papa Francesco in Marocco : «Cambiare la disposizione verso i migranti - no a barriere e paure» : ... «Qui su questa terra, ponte naturale tra l'Africa e l'Europa, desidero ribadire la necessità di unire i nostri sforzi per dare un nuovo impulso alla costruzione di un mondo più solidale, più ...

AFRICA/MAROCCO - Il Papa : i cristiani "vogliono fare la loro parte" nella società marocchina : Citando poi La Conferenza internazionale sui diritti delle minoranze religiose nel mondo islamico, tenutasi a Marrakech nel gennaio 2016, il Papa ha valorizzato le dichiarazioni d'intenti formulate ...

Papa in Marocco : dialogo tra fedi per respingere l'intolleranza e la violenza in nome di Dio : 'Il genuino dialogo che vogliamo sviluppare - ha detto - ci porta anche a prendere in considerazione il mondo in cui viviamo, la nostra casa comune. Pertanto, la Conferenza internazionale sui ...

Il Papa in Marocco : "La conoscenza antidoto al fanatismo" : Il papa cita la Conferenza internazionale sui diritti delle minoranze religiose nel mondo islamico, tenutasi a Marrakech nel gennaio 2016 che 'ha affrontato tale questione. E mi rallegro che essa ...

Marocco - Papa : conoscersi per rispettarsi : 15.52 "La conoscenza reciproca è la via che siamo chiamati a seguire per superare insieme tensioni e incomprensioni, maschere e stereotipi che portano sempre alla paura e alla contrapposizione; e così aprire la strada a uno spirito di collaborazione proficua e rispettosa". Così il Papa nel suo discorso alla Spianata della Moschea Hassan a Rabat, ricevuto dal re del Marocco,Mohammed VI "E' indispensabile opporre al fanatismo e al ...

Congresso famiglie - Papa Francesco dal Marocco : 'Bene sostanza - metodo sbagliato' : ... non molto sulle modalità' come a marcare differenze con gli organizzatori che sui temi della famiglia e della vita hanno messo in piedi un evento capace di spaccare il mondo cattolico al punto che ...

