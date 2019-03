Papa Francesco | parole pesantissime sul Congresso delle famiglie | Cosa non

Congresso Famiglie - Papa Francesco 'Sostanza va bene'/ 'Ma il metodo è sbagliato' : Papa Francesco ha detto la sua sul Congresso Famiglie in corso di svolgimento a Verona: "Sostanza va bene ma il metodo è sbagliato"

Papa Francesco sottoscrive Parolin : Al Congresso di Verona "giusta la sostanza - metodo sbagliato" : "La sostanza è corretta, il metodo è sbagliato", aveva detto nei giorni scorsi il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano parlando del Congresso mondiale delle famiglie in corso a Verona. Parole che il Pontefice, sul volo che da Roma lo ha portato in Marocco, sposa totalmente. "Ho letto la risposta del segretario di Stato sul convegno di Verona e mi è sembrata equilibrata" ha detto Papa Francesco.

In Vaticano arriva la riforma anti-pedofilia di Papa Francesco : Papa Francesco (foto: Franco Origlia/Getty Images) Diciassette anni dopo Spotlight, la prima inchiesta sulla pedofilia nella Chiesa cattolica, il Vaticano rafforza le misure per arginare la piaga che ha allontanato milioni di fedeli in tutto il mondo. Papa Francesco ha promulgato una legge e due documenti con le linee guida per punire con più forza coloro che commettono abusi a danno dei minori e delle persone vulnerabili nella Città del ...

Pedofilia - Papa Francesco vara un motu propriu. Obbligo di denuncia per chi sa di abusi su minori e perseguibilità d'ufficio : Obbligo di denuncia per chiunque venga a conoscenza ( tranne in confessione) di abusi ( sessuali e non, quindi anche maltrattamenti e violenze) su minori o su adulti vulnerabili. Procedibilità d'ufficio, competenza del sistema penale vaticano e della Gendarmeria. Prescrizione lunga (vent'anni) che nel caso di abusi su minori scattano a partire dal compimento dei diciotto anni. Divieto di intrattenersi da soli con minori per quanti ...

