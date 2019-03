Padova,carica contro corteo antagonisti

Due cariche della polizia ieri ailantagonista del centro sociale Pedro che manifestava in risposta a quello dei militanti di Forza Nuovala legge 194,nel giorno di apertura a Verona del congresso mondiale della famiglia. Glihanno dato vita ad unche ha fatto il giro di piazza dei Signori e piazza dei Frutti ed è stato bloccato da un cordone di polizia in via Oberdan:al tentativo di sfondamento, le forze dell'ordine in assetto antisommossa hanno fatto due cariche.(Di sabato 30 marzo 2019)