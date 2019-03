Padova | corteo non autorizzato antifascista | polizia carica alcuni manifestanti VIDEO

Padova - corteo antiabortista FN : tensione polizia-antagonisti. VIDEO | : Circa 300 persone stavano manifestando, non autorizzate, contro il corteo antiabortista organizzato dalla formazione di estrema destra. Diverse cariche hanno impedito i tentativi di sfondamento. ...

Padova - corteo antiabortista FN : scontri polizia-antagonisti. VIDEO : Padova, corteo antiabortista FN: scontri polizia-antagonisti. VIDEO Circa 300 persone stavano manifestando, non autorizzate, contro il corteo antiabortista organizzato dalla formazione di estrema destra. Diverse cariche hanno impedito i tentativi di sfondamento. Due ragazze denunciate a piede ...

Padova - corteo antiabortista FN : scontri polizia-antagonisti. VIDEO - : Circa 300 persone stavano manifestando, non autorizzate, contro il corteo antiabortista organizzato dalla formazione di estrema destra. Diverse cariche hanno impedito i tentativi di sfondamento. Due ...

Padova - carica contro corteo antagonisti : 2.27 Due cariche della polizia ieri a Padova contro il corteo antagonista del centro sociale Pedro che manifestava in risposta a quello dei militanti di Forza Nuova contro la legge 194,nel giorno di apertura a Verona del congresso mondiale della famiglia. Gli antagonisti hanno dato vita ad un corteo che ha fatto il giro di piazza dei Signori e piazza dei Frutti ed è stato bloccato da un cordone di polizia in via Oberdan:al tentativo di ...

Padova - corteo antifascista cerca di raggiungere militanti di Forza Nuova : polizia carica i manifestanti. Il video : Due cariche della polizia sono avvenute a Padova contro i partecipanti al corteo antifascista, formato da circa 300 persone e promosso dal centro sociale Pedro, che stava manifestando in risposta a quello, a poca distanza, di militanti di Forza Nuova contro la legge 194, nel giorno di apertura a Verona del Congresso mondiale della Famiglia. Gli antagonisti avevano avuto l’obbligo di organizzare solo un sit-in in piazza delle Erbe ma si sono ...

Mafia - il corteo di Libera a Padova invaso dai giovani [FOTO]. “Vogliamo combattere questo male - Veneto non è immune” : Sono arrivati in 50mila a Padova stamattina per la 24esima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Armati di cartelloni, di bandiere e magliette di Libera hanno invaso la città di Sant’Antonio per dire un no fermo e deciso alla criminalità organizzata riconoscendo che anche il Nord Est non ne è immune. Un corteo colorato, coinvolgente capitanato dai famigliari delle vittime di Mafia e da don Luigi ...

In 50mila a Padova al corteo di Libera contro le mafie : 1111 i nomi delle vittime innocenti delle mafie letti oggi nelle piazze italiane in occasione della 24esima giornata dell'impegno e della memoria

A Padova il corteo di Libera contro le mafie : "Siamo 50mila" : FOTO : A Padova il corteo di Libera contro le mafie: "Siamo 50mila": FOTO Manifestanti provenienti da tutta Italia, compresi moltissimi giovani, sfilano per le strade del centro con bandiere e striscioni. In testa alla manifestazione i familiari delle vittime di mafia, con le loro FOTO in mano, e don Luigi ...

Libera - in migliaia a Padova al corteo in memoria delle vittime di mafia. FOTO : Libera, in migliaia a Padova al corteo in memoria delle vittime di mafia. FOTO Manifestanti provenienti da tutta Italia, compresi moltissimi giovani, sfilano per le strade del centro con bandiere e striscioni. In testa alla manifestazione i familiari delle vittime di mafia, con le loro FOTO in mano, e don Luigi ...

Mafia - a Padova migliaia in strada e tanti giovani per il corteo di Libera. Il sindaco : “Basta ipocrisia - clan anche a Nord Est” : migliaia di manifestanti provenienti da tutta Italia, e tra questi moltissimi giovani, sfilano per le strade del centro di Padova con bandiere e striscioni prendendo parte al corteo organizzato a Padova da “Libera” e da “Avviso Pubblico” contro la Mafia. In testa i familiari delle vittime, con le loro foto in mano, don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera. Dietro di loro il prefetto Renato Franceschelli, il ...