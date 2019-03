Ostia | 60enne preso a colpi di mannaia al volto | è in fin di vita al San Camillo Fermato

ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 marzo 2019)dialda quattro persone, che poi si sono date alla fuga. E’ accaduto a un uomo di 60 anni, ritrovato riverso a terra in una pozza di sangue in via degli Aliscafi, a, con profonde ferite anche alle braccia e al torace. L’uomo, affidato alle cure dei sanitari, è subito risultato in gravissime condizioni a causa di numerose e profonde ferite ale nella parte superiore del corpo. Trasportato in codice rosso all’ospedale San, è in prognosi riservata ed è considerato in pericolo di. I carabinieri della compagnia diinsieme a quelli del Nucleo Investigativo dihanno trovato unasporca di sangue e hanno così fatto scattare le indagini.I militari hanno ricostruito che la vittima era stato aggredito da quattro uomini che si erano poi dati alla fuga in direzione del porto turistico. I militari hanno perlustrato la ...

