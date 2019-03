Ora buia | aderisce anche Agnone con altri comuni dell' Altomolise all' iniziativa mondiale

L'Ora più buia : L'ora più buia degli inglesi è spiegata plasticamente dal caos in cui versa il Westminster, che non ha ancora capito che senza un suo voto favorevole ad un accordo con Bruxelles di qualsiasi tipo, ovvero un assenso al ritiro della notifica dell'uscita dalla Ue, si andrà il 29 marzo ad una Brexit scomposta. Al di là dell'emendamento approvato in limine mortis sul no unilaterale ad un 'no deal' e alle manovre che ...