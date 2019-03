Olimpia Milano-Cantù | 24ma giornata Serie A basket | programma | orario e tv

Eurolega : Olimpia Milano-Fenerbache Beko Istambul (90-104). Il racconto dal Forum : Eurolega: Olimpia Milano-Fenerbache Beko Istanbul (90-104). Il racconto dal Forum Dentro o fuori. Il copione da seguire è quello di serate magiche cui si deve rispondere in un solo modo, con una sola parola. Presente, se si vuole crescere e diventare davvero grandi. Così non è stato per i meneghini, coi rivali turchi che si impongono con una netta vittoria su una Milano anemica, che non ha saputo crederci fino in fondo. Perché quando si ...

Olimpiadi invernali 2026 - Malagò ci crede : “candidatura Milano-Cortina ha recuperato terreno sulle rivali” : Olimpiadi invernali 2026, Malagò crede fermamente nella candidatura congiunta Milano-Cortina per ospitare l’evento “Abbiamo recuperato terreno, la partita è aperta. Sono ottimista ma bisogna avere il massimo rispetto dell’avversario“. Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malagò, riguardo alla corsa per la candidatura olimpica di Milano-Cortina per ospitare i Giochi invernali del 2026. “Ora bisogna ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano crolla contro il Fenerbahce. Playoff lontanissimi per l’Olimpia : L’Eurolega dell’Olimpia Milano è finita con ogni probabilità questa sera. La squadra di Pianigiani viene demolita al Forum dal Fenerbahce per 104-90 ed ora serve anche più di un miracolo per centrale la qualificazione ai Playoff. Serviva una prestazione importante a Milano ed invece l’Armani Exchange vive una delle peggiori serate della sua stagione europea, confermando la crisi in cui è piombata con cinque sconfitte ...

Risultati Eurolega – 29ª giornata amara per l’Olimpia Milano : Playoff sempre più a rischio - pesante ko col Fenerbahce : Strada tutta in salita per l’Olimpia Milano: Playoff sempre più lontani per il team di Pianigiani dopo il ko contro il Fenerbahce: i Risultati della 29ª giornata La 29ª giornata di Eurolega ha regalato ancora una volta tanto spettacolo, tra splendide vittorie e pesantissime sconfitte. Il Real Madrid ha trionfato di un solo punto, 73-74, in casa del Panathinaikos. Sorride anche il Maccabi Tel Aviv, che ha dominato sul Gran Canaria, ...

Il sindaco di MIlano Sala rassicura il Cio su San Siro : “La cerimonia delle Olimpiadi Invernali 2026 sarà nella nuova struttura” : Una nuova storia potrebbe essere scritta a MIlano, riguardo lo stadio San Siro. Come emerso negli ultimi giorni, Inter e Milan sembrano ormai aver condiviso l’idea di dover costruire un nuovo impianto in cui possano giocare entrambe le squadre. Una decisione che non riscontra da parte dell’ex n.1 nerazzurro Massimo Moratti il consenso: “Mi spiace davvero che si stia pensando di abbattere San Siro, per una doppia ragione: la prima ...

Antonio Rossi : “Milano-Cortina hanno ottime possibilità di ospitare le Olimpiadi 2026” : BIASSONO (MB) – Il 24 giugno 2019 Milano e Cortina conosceranno il proprio destino: occorrerà vincere la concorrenza di Stoccolma per ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026, che farebbero ritorno in Italia venti anni dopo l’edizione di Torino. Antonio Rossi, il più grande canoista azzurro di tutti i tempi con tre ori a cinque cerchi in bacheca, attualmente ricopre il ruolo di Sottosegretario ai Grandi Eventi Sportivi per la Regione ...

