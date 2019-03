Nuoto | Assoluti Riccione 2019 Simone Sabbioni alza bandiera bianca L’Italia perde in

oasport

(Di sabato 30 marzo 2019) La fortuna sembra avergli girato le spalle, dove “girato le spalle” è un immagine poco figurata, quasi reale.non ci sarà nella piscina di casa aa difendere i suoi titoli tricolori e a tentare l’assalto alla qualificazione mondiale, attraverso i Campionati Italiani Primaverili che iniziano martedì.Una infiammazione molto fastidiosa alla spalla destra lo ha costretto a saltare gran parte della preparazione, da fine dicembre a inizio marzo e buttarsi in acqua tanto per fare presenza non è da lui. “L’infiammazione si è presentata dopo Natale e solo nelle ultime settimane mi ha abbandonato – spiega il dorsista romagnolo – a tal punto che ho ricominciato a lavorare in piscina. Glisono persi, proverò la rimonta disperata in vista del Sette Colli e se non sarà sufficiente per la chiamata mondiale mi concentrerò sulla stagione in vasca corta, ...

