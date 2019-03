Nozze trash - Tony Colombo rilancia : «Tutti sapevamo e tra un mese rifaremo tutto» : Allora, Tony Colombo, pentito del casino combinato? «Io mi sono sposato, ho provato a seguire il mio sogno d'amore, a fare felice la donna che amo, esaudendo un desiderio umanissimo. Non...

Multa da 30 mila euro per le Nozze trash a Napoli fra la vedova del boss e il cantante neomelodico : Multe e sanzioni per le nozze trash a Napoli. Lo precisa una nota del Comune che ricorda come nei giorni scorsi gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia della polizia municipale fossero venuti a conoscenza attraverso i media dello svolgimento non autorizzato di un concerto in piazza del Plebiscito nelle ore notturne alla vigilia delle nozze del canta...

Nozze trash a Napoli - pm indagano : 4.11 La procura di Napoli ha aperto un fascicolo conoscitivo sul matrimonio di Tony Colombo e di Tina Rispoli le cui immagini hanno fatto il giro di Italia per le carrozze, i giocolieri e un concerto a piazza del Plebiscito. I carabinieri sono andati al Comune di Napoli e interrogato una staffista del sindaco.Si cercano autorizzazioni,licenze,pagamenti di tutto quanto è stato messo in atto dagli organizzatori del matrimonio del cantante ...

Nozze trash del neomelodico con la vedova del boss - indaga la Procura : acquisiti i documenti al Comune di Napoli : Concessioni, richieste, permessi, fatture: ogni documento utile a ricostruire ciò che ha ruotato attorno alle Nozze del cantante neomelodico Tony Colombo e della vedova del boss...

Le Nozze trash del cantante neomelodico e della vedova del boss - de Magistris si difende : 'Il Comune, prendendo le distanze da questa rappresentazione farsesca che appartiene a un segmento di città che pur esiste, ha agito in modo adeguato, consono e nel rispetto delle regole'. Lo ha detto ...

Le Nozze trash del cantante neomelodico e della vedova del boss - il giallo delle autorizzazioni : In tremila si sono dati appuntamento lunedì sera a piazza del Plebiscito per quello che doveva essere un flash mob ma che invece è stato un concerto che il neomelodico Tony Colombo ha dedicato a ...

Le Nozze trash del cantante neomelodico e della vedova del boss : «Multe da 32 mila euro» : «Nei giorni scorsi - si legge in una nota diffusa dal Comune di Napoli - gli agenti dell?Unità Operativa Chiaia sono venuti a conoscenza attraverso i media dello svolgimento...

Nozze trash a Napoli - 30mila euro di multa per la festa al Plebiscito : la piazza usata per il videoclip del neomelodico : Multe e sanzioni per le Nozze trash a Napoli tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova di un boss. Una nota del Comune spiega come nei giorni scorsi gli agenti dell'Unità ...

Le Nozze trash del cantante neomelodico e della vedova del boss : 'Multe da trentamila euro' : 'Nei giorni scorsi - si legge in una nota diffusa dal Comune di Napoli - gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia sono venuti a conoscenza attraverso i media dello svolgimento non autorizzato di un ...

Napoli - il day after delle Nozze trash tra il neomelodico Tony Colombo e la vedova del boss. Com’è potuto accadere? Le risposte del Comune (FOTO e VIDEO) : Il day after dei festeggiamenti che hanno tenuto in ostaggio Napoli per il matrimonio trash in stile Casamonica tra il neomelodico Tony Colombo e la vedova del boss di Secondigliano Tina Rispoli, si apre con una domanda: come è possibile che tutto questo sia potuto accadere? Non poteva essere impedito prima? L’assessore alla Polizia Locale Alessandra Clemente ha fatto capire di essersi accorta della festa di ‘addio al ...

Le Nozze trash del cantante neomelodico e la vedova del boss : Un flash mob che in realtà era un mini concerto e che ha mandato in tilt il traffico nel 'salotto buono' di Napoli senza che il Comune se ne accorgesse. Limousine , decorazioni di palloncini, palco, ...

Le Nozze trash del cantante neomelodico e la vedova del boss : Un flash mob che in realtà era un mini concerto e che ha mandato in tilt il traffico nel 'salotto buono' di Napoli senza che il Comune se ne accorgesse. Limousine, decorazioni di palloncini, palco, faretti e consolle con casse di amplificazione e persino cannoncini spara coriandoli per un addio al celibato trash all'insaputa dell'amministrazione retta da Luigi de Magistris. "Non consentiremo che Napoli si trasformi in un palcoscenico ...

Napoli - colpi di pistola e odio sui social per fermare le Nozze trash del neomelodico e della vedova del boss : Dall'abbraccio in diretta tv tra il boss e la figlia aspirante cantante al matrimonio multimediale della vedova ormai molto allegra: quella dei Marino e dei loro cari resta una vita sotto...

Show trash a Napoli per le Nozze della vedova di un boss. L'ira di de Magistris : Una festa nella piazza principale di Napoli, con tanto di palco, palloncini, musica quasi come se fosse Capodanno. E poi il corteo nuziale: una carrozza bianca trainata da cavalli, trampolieri, signore con look da belle epoque. E poi ancora la cerimonia in uno dei luoghi simbolo della città, come il Maschio Angioino, con tanto di trombettieri al seguito. Benvenuti alle nozze del cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, vedova di ...