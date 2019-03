Non è l' Arena | il messaggio-bomba dall' entourage di Massimo Giletti | enorme guaio per la

Non è l'Arena - Massimo Giletti beccato così a cena con Urbano Cairo : perché è una prova pesantissima : Massimo Giletti è uscito a cena con Urbano Cairo, patron di La7, in un ristorante del centro di Roma. Cairo - si legge su Il Tempo - sembra che voglia accelerare la trattativa su Giletti, che ha incontrato ieri fino a notte fonda insieme al direttore di Rete di La7 Salerno. Giletti, secondo indiscr

Massimo Giletti - addio Non è l'Arena. Nuova bomba su La7 : "Torna in Rai". Sì - ma Non dove si pensava : Secondo gli ultimi rumour provenienti dai corridoi di viale Mazzini, la direttrice di Rai1 Teresa De Santis starebbe pensando a un colpo grosso per sostituire Francesca Fialdini e Tiberio Timperi a La Vita in Diretta: a partire da settembre 2019, a prendere il loro posto potrebbero esserci Paola Fer

Fabrizio Corona torna in carcere dopo Non è l'arena : prelevato dagli agenti - il suicidio perfetto : Clamoroso, il suicidio è servito: Fabrizio Corona torna in carcere. L'ex re dei paparazzi è stato prelevato nel corso delle ultime ore dalla sua abitazione milanese. Secondo quanto riporta Corriere.it, il magistrato Simone Luerti ha preso la decisione a seguito delle plurime violazioni commesse da C

Non è l'Arena - Enrico Mentana dà la linea e fa ironia? Massimo Giletti lo fulmina : clamoroso a La7 : Domenica 24 marzo il direttore di Tg La7 Enrico Mentana si è collegato con Massimo Giletti pochi minuti prima della messa in onda di Non è l'Arena. Il risultato? Un siparietto tutto da ridere. Premessa: secondo alcune indiscrezioni di stampa i due colleghi di rete giorni fa avrebbero discusso circa

Enrico Mentana - la battuta al vetriolo in diretta a Massimo Giletti : “Non vorrei che facessi Non è Non è l’Arena come la D’Urso” : “Ho letto sui social che abbiamo litigato ma ti sei dimenticato di dirmelo“, scherza così Enrico Mentana con Massimo Giletti durante il collegamento al TgLa7 per il lancio della nuova puntata di Non è l’Arena. Un chiaro riferimento alle voci circolate nei giorni scorsi per la maratona elettorale del direttore sulle elezioni regionali in Basilicata a discapito del talk del giornalista torinese, tensioni tra i due che sarebbero ...

Non è l'Arena - Annalisa Chirico umilia il grillino : 'Cosa vi siete fatti rimborsare' - storiaccia di soldi : Il tema è l'abolizione dei vitalizi . Se ne parla in studio da Massimo Giletti a Non è l'Arena . A confrontarsi la giornalista Annalisa Chirico e il grillino Giancarlo Cancelleri , che ne esce con le ...

Non è l'arena - Augusto Minzolini inchioda Marco Travaglio : la vergogna sul cadavere di Imane Fadil : E su quelle stesse diagnosi ci sono stati giornali che hanno già tratto la conseguenza politica'. Minzolini punta il dito direttamente contro Marco Travaglio e il suo quotidiano: 'Tu non puoi dire ...

Non è l'Arena - Fabrizio Corona e la rivelazione-choc su Imane Fadil : 'Cosa chiedeva sul letto d'ospedale' : A Non è l'Arena di Massimo Giletti , il programma della domenica sera su La7, nelle ultime battute si parlava del misterioso caso di Imane Fadil , la testimone del processo Ruby morta in circostanze ...

Non è l'arena - Vittorio Sgarbi e lo schifo di Marco Travaglio : "Cosa ha osato dire sulla morte di Imane Fadil" : Siamo a Non è l'arena, il programma di Massimo Giletti su La7. L'ultimo segmento di programmazione è dedicato al caso Imane Fadil, la morte della teste del caso Ruby avvenuta in circostanze misteriose. Una morte che ha scatenato una vergognosa campagna contro Silvio Berlusconi. A cavalcarla, in prim

Non è l'Arena - Fabrizio Corona e la rivelazione-choc su Imane Fadil : "Cosa chiedeva sul letto d'ospedale" : A Non è l'Arena di Massimo Giletti, il programma della domenica sera su La7, nelle ultime battute si parlava del misterioso caso di Imane Fadil, la testimone del processo Ruby morta in circostanze misteriose. Un decesso accostato da qualcuno, e in modo vergognoso, a Silvio Berlusconi, almeno fino a

Non è l'Arena - telecamera nascosta : perde il lavoro per il servizio di Giletti. Occhio : clamorosa "vendetta" : Era stato licenziato dopo una puntata di Non è l'Arena di Massimo Giletti, per essere stato ripreso da una telecamera nascosta mentre spiegava al giornalista di La7 come ottenere il reddito di cittadinanza. Lui, Sandro Russo, è un consigliere comunale del Pd a Monreale (Palermo) ed ex dipendente del