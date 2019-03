Nicola Zingaretti demolito da Renato Farina | appena ha iniziato a parlare sono svaniti i

Simbolo di unità. Nicola Zingaretti svela il logo Pd-SiamoEuropei : Si rivolge al mondo delle imprese, delle professioni, al mondo del lavoro. L'unica possibilità che abbiamo è di essere davvero competitivi con l'italia sovranista e populista". Gentiloni spiega che ...

Simbolo di unità. Nicola Zingaretti e Carlo Calenda svelano il logo della lista Pd-SiamoEuropei - "per vincere le elezioni" : Le parole di Nicola Zingaretti sono unità, Europa e sostenibilità. Il segretario del Pd presenta il Simbolo della lista Pd-Siamo Europei alle europee come "il Simbolo dell'unità, non un insieme di sigle ma un pluralismo che stiamo componendo". Con lui Carlo Calenda, promotore del manifesto Siamo Europei - espressione che trova posto nel logo sotto al Simbolo del Pd e assieme alla scritta Socialisti e democratici (Pse). Sulla ...

Quanto guadagna Nicola Zingaretti alla regione e stipendio segretario Pd : Quanto guadagna Nicola Zingaretti alla regione e stipendio segretario Pd stipendio Nicola Zingaretti Dopo le Primarie di domenica scorsa – 3 marzo 2019 – Nicola Zingaretti è diventato il nuovo segretario del Partito Democratico. Zingaretti dal 2013 è governatore della regione Lazio. Nicola Zingaretti: Quanto guadagna un presidente di regione A fine 2012, la Conferenza delle regione ha disposto un tetto massimo di 13.800 lordi – ...

Pd - il suicidio perfetto di Nicola Zingaretti : l'Ue nel nuovo simbolo del partito : «Siamo Europei». È difficile capire cosa sia passato nella testa di Nicola Zingaretti quando ha deciso quale fosse l' arma vincente per risollevare le sorti del Pd alle prossime elezioni. Solo pochi giorni fa è esplosa la questione dei risparmiatori traditi, inguaiati da un' errata decisione dell' A

Quanto guadagna Nicola Zingaretti alla regione e stipendio segretario Pd : Quanto guadagna Nicola Zingaretti alla regione e stipendio segretario Pd stipendio Nicola Zingaretti Dopo le Primarie di domenica scorsa – 3 marzo 2019 – Nicola Zingaretti è diventato il nuovo segretario del Partito Democratico. Zingaretti dal 2013 è governatore della regione Lazio. Nicola Zingaretti: Quanto guadagna un presidente di regione A fine 2012, la Conferenza delle regione ha disposto un tetto massimo di 13.800 lordi – ...

Nicola Zingaretti - orrore Pd : "Non possiamo perdere neanche un voto". Chi si riduce a imbarcare : L'obiettivo di Nicola Zingaretti? "Non perdere neanche un voto alle elezioni europee". Tradotto: tirare su nel Pd tutto e tutti, a costo di umiliare chi nel partito ci è rimasto anche nei giorni delle scissioni. In direzione il neo-segretario ha ottenuto il mandato di trattare alleanze con tutte le

Regionali Basilicata - Nicola Zingaretti : "Sul voto nessun giudizio consolatorio. Ma siamo noi l'alternativa alla destra" : "Sulla Basilicata non c'è da parte mia alcun intento consolatorio: non siamo riusciti a presentare il simbolo del Pd, ma un simbolo dentro un'altra dicitura, con 4 liste che insieme hanno ottenuto un risultato e una raccolta di consensi ragguardevole". Lo ha detto il segretario Pd, Nicola Zingaretti, alla Direzione del partito. "E' evidente che è un esito preoccupante per la Regione in cui si è svolto e ci spinge a riaprire ...

Luigi Di Maio - Silvio Berlusconi e Nicola Zingaretti. Le pagelle di Becchi dopo la Basilicata : chi sprofonda : Le elezioni di domenica in Basilicata si possono leggere sostanzialmente sotto cinque aspetti. Il primo. La corsa inarrestabile della Lega, che cinque anni fa in terra lucana neppure s’era candidata. E l’anno scorso, alle politiche del 4 marzo, aveva ottenuto il 6,3%. Domenica ha portato a casa il 1

Regionali in Basilicata - primo dramma per Nicola Zingaretti : "Pd spazzato via ovunque" : "Da stasera la Basilicata sarà governata dalla Lega. Un'altra vittoria dopo Abruzzo, Molise, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia. Stiamo arrivando dappertutto e spazzeremo via la vecchia classe politica e i burocrati che ancora cercano di fermarci". Così, Matteo Salvini, quando le urne per le Regionali

Maurizio Martina : 'Ora un governo ombra guidato da Nicola Zingaretti' : ... dalla Tav allo sviluppo, dalla sicurezza all'integrazione, e lavorare alle nostre proposte: si dovrebbe occupare dell'agenda sociale, dei temi del lavoro, dell'economia. Sfidare il governo sul ...

Maurizio Martina : "Ora un governo ombra guidato da Nicola Zingaretti" : "Ora serve un governo ombra del centrosinistra per l'alternativa forte e visibile a Lega e Movimento 5 Stelle". Maurizio Martina, in una intervista a Il Corriere della Sera lancia questa inquietante proposta. Quella di un governo "ombra", appunto, "che abbia il Pd come motore e che si rivolga a tutt

Ius soli - la lettera di Nicola Zingaretti a Repubblica 'Una battaglia di civiltà che renderà il Paese più forte' : Politica Ius soli, Salvini: "Rami lo vuole? Si faccia eleggere". Martina con Delrio: "battaglia da riprendere". Frecciata di Renzi di TIZIANA TESTA La vicenda di Rami dimostra quanto questi ragazzi e ...

Nicola Zingaretti : moglie - diploma e fratello. La carriera del segretario Pd : Nicola Zingaretti: moglie, diploma e fratello. La carriera del segretario Pd Chi è Nicola Zingaretti il segretario PD Il romano Nicola Zingaretti, ha detenuto per due mandati le redini della regione Lazio in qualità di Presidente della regione. Diventato poi una dei maggiori riferimenti del Partito Democratico, è uno dei principali candidati alla guida del PD. Il suo esordio in politica sarà molto precoce: a solo 17 anni è già fondatore di ...

Nicola Zingaretti - l'indiscrezione che smaschera la verità sul Pd : 'Ogni giorno chiama D'Alema' : L'ex premier è già con un piede di nuovo nel Pd, visto che ogni giorno riceve puntuale una telefonata dal nuovo segretario, come riporta Lettera43 , affamato di imparare il mondo ed evitare gaffe, ...