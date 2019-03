Neonato seppellito nel giardino di una villa | trovata la madre | indagata per infanticidio

huffingtonpost

(Di sabato 30 marzo 2019) Il corpo di unera stato ritrovato sepolto qualche giorno fa neldi unaa Cirò, in provincia di Crotone. A seppellire il corpo, secondo quanto sta emergendo nelle ultime ore, sarebbe stata ladel piccolo, rintracciata nelle scorse ore in un paese vicino a Gallipoli, in provincia di Lecce, dove recentemente aveva trovato lavoro. Lo riporta Il Mattino.Si tratta di una giovane moldava, di 22 anni, trasferitasi nel Salento subito dopo avere partorito e poiil, nato durante lo scorso Natale a Cirò, in provincia di Crotone.Ildellain cui è stato ritrovato il corpo senza vita apparteneva alla famiglia presso cui, fino allo scorso dicembre, la ragazza aveva lavorato come badante.La ragazza ha ammesso di avere nascosto il corpicino del figlio in una busta e di averlo sepolto neldella, ...

