Ndombele-Juventus | Paratici ha deciso | pronto l’assalto | i dettagli

Ndombelè-Juventus - il presidente svela tutto : ecco il nuovo retroscena : Ndombelè-Juventus – Tanguy Ndombele, centrocampista del Lione, è uno dei pezzi più pregiati del prossimo calciomercato estivo, alcune squadre italiane sono su di lui. Come è risaputo, ormai da settimane, l’intenzione bianconera è quella di rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Sono tanti i nomi che circolano, uno è quello di Tanguy Ndombele […] More

Mercato Juventus : Kantè obiettivo concreto - c’è anche Ndombele : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su Kantè, centrocampista francese attualmente in forza al Chelsea. Il giocatore piace particolarmente alla dirigenza bianconera, la quale sarebbe pronta a rivoluzionare in maniera totale la linea mediana in vista della prossima stagione. Certi della […] L'articolo Mercato ...

Ndombelè-Juventus - il centrocampista ha stregato Paratici : cifre e dettagli : NDOMBELè JUVENTUS- Un affondo che la Juventus potrebbe decidere di mettere in pratica già a partire dalla prossima sessione di mercato estiva. Ndombelè rappresenterebbe il giusto identikit di centrocampista totale in ottica futura. La Juventus valuterà attentamente il da farsi. 70 milioni la valutazione fatta dal Lione. Il centrocampista piace particolarmente anche all’Inter, ma i […] More

Ndombele-Juventus - colpo Paratici : nasce la nuova Juve : NDOMBELE JuveNTUS- Secondo quanto riportato da “TuttoSport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Ndombele centrocampista attualmente in forza al Lione. Grinta, carisma e qualità. Un acquisto che arricchirebbe la mediana bianconera di un giocatore totale, capace di smuovere gli equilibri in vista del prossimo futuro. Il suo arrivo, unito a quello di […] More

Ndombele-Juventus - arriva il nuovo rinforzo : folle offerta di Paratici : NDOMBELE JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come sottolineato dai colleghi di “Rai Sport”, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Tanguy Ndombele, centrocampista francese in forza al Lione. Paratici sarebbe pronto ad inoltrate una clamorosa offerta da 50 milioni di euro, offerta che il club transalpino rispedirà indietro […] More

Ndombele Juventus – Richiesta folle del Lione - ecco la situazione : Ndombele Juventus – I bianconeri si guardano attorno e pensano al futuro, l’obiettivo è il classe ’96 del Lione ma la Richiesta è astronomica. Ndombele Juventus – Paratici a lavoro, è sfida col Barcellona Secondo quanto appreso nelle ultime ore, la Juventus sembrerebbe molto interessata al giovane centrocampista del Lione Tanguy Ndombele. I bianconeri continuano a […] More

Ndombelè-Juventus - Paratici incontra l’agente : fatta per il nuovo Pogba? : Ndombelè-Juventus – Non solo la difesa, il restyling della Juventus che verrà toccherà anche il centrocampo. Paratici ha avuto un incontro con l’agente di Tanguy Ndombele, centrocampista classe ’96 del Lione tra i preferiti per caratteristiche dal dirigente bianconero. Ma i contatti non si sono fermati qui, perché c’è un vero e proprio filo diretto tra il […] More