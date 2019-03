NBA | stagione finita per LeBron James

NBA - dalla prossima stagione il match europeo saluterà Londra per trasferirsi a Parigi : La NBA, almeno per quanto riguarda la sua presenza europea, si trasferisce. Da Londra, infatti, lo Europe match passa a Parigi per un cambio di location quanto mai importante. La partita in questione, un match di regular season tra due squadre della Eastern Conference (per avere solamente sei ore di differenza di fuso orario, contro le nove della costa occidentale) lascerà, dunque, la celebre O2 Arena della capitale inglese, per accasarsi ...

NBA – Chicago Bulls - paura per Lauri Markkanen : affaticamento e battiti cardiaci accelerati - stagione finita! : paura in casa Chicago Bulls per le condizioni di Lauri Markkanen: il lungo finlandese ha avvertito forte affaticamento e battiti cardiaci accelerati nella sfida persa contro Toronto: per lui stagione finita La stagione di Lauri Markkanen si conclude con qualche giornata di anticipo rispetto al calendario della regular season. Il talento dei Chicago Bulls ha spaventato la franchigia, uscendo nel primo tempo della persa contro i Raptors, ...

NBA – Wade non si nasconde : “posso giocare altri 2-3 anni - ma ho deciso di ritirarmi a fine stagione” : Dwyane Wade è ben conscio di poter giocare altri 2-3 anni a buoni livelli, ma la stella degli Heat ha deciso di ritirarsi al termine della stagione corrente Doveva già farlo lo scorso anno, poi allontanata anche l’ipotesi Cina, Dwyane Wade ha deciso di rimandare il ritiro di una stagione. Questa volta però, non ci saranno ripensamenti: a fine stagione sarà addio. Eppure, per quanto Wade va vedere ogni sera in campo, sembra un giocatore ...

NBA - vittoria amara per Portland : stagione finita per Nurkic : TORINO - Dopo una lotta lunga due tempi supplementari, Portland batte 148-144 Brooklyn al termine di una battaglia fondamentale in chiave play-off, ma che lascia in eredità il terribile infortunio ...

NBA - Portland vince ma Nurkic si infortuna - stagione finita : Jusuf Nurkic aveva guidato i Portland Trail Blazers fino al secondo overtime nella gara contro i Brooklyn Nets, segnando 32 punti e catturando 16 rimbalzi. La vittoria per Portland è arrivata, ma la serata al Rose Garden resta da dimenticare: un gravissimo infortunio terrà il centro bosniaco lontano dal parquet per molto tempo, sicuramente per tutto il resto di questa stagione, post-season compresa. Una brutta caduta dopo un rimbalzo, con un ...

NBA - Jusuf Nurkic : terribile infortunio alla gamba sinistra - stagione finita : Una scena che non vorremmo mai vedere su un campo di pallacanestro e che in maniera drammatica si ripropone con cadenza costante. Un infortunio orribile, arrivato in un momento cruciale della stagione ...

NBA – Lakers - Luke Walton via a fine stagione : Jason Kidd fra i possibili sostituti : Luke Walton lascerà la panchina dei Los Angeles Lakers a fine stagione: Jason Kidd fra i possibili sostituti La stagione dei Los Angeles Lakers è iniziata con i migliori propositi, per poi naufragare incredibilmente con il passare dei mesi. Nemmeno con l’inserimento in roster di LeBron James, il giocatore più forte al mondo, i giallo-viola sono riusciti a migliorare quanto fatto la passata stagione, fallendo miseramente ...

NBA – Lakers - LeBron James sincero : “stagione difficile fra infortuni e squalifiche - ma i Playoff vanno guadagnati” : LeBron James ufficialmente fuori dai Playoff, la stella dei Lakers prende atto delle difficoltà della stagione ma si dice pronto a lavorare duro per riguadagnare la postseason Dopo la sconfitta subita contro i Brooklyn Nets nell’ultimo turno della regular season, i Los Angeles Lakers hanno avuto la certezza matematica di non giocare i Playoff in questa stagione. In realtà appunto, serviva solo che la matematica emettesse il suo verdetto, ...

NBA Summer League - nella prossima stagione parteciperanno anche le Nazionali di Cina e Croazia : Le Nazionali di Cina e Croazia parteciperanno alla Summer League dell’Nba a luglio a Las Vegas La Cina e la Croazia invieranno le proprie squadre Nazionali di basket per giocare nella Summer League dell’Nba a luglio a Las Vegas, come annunciato dalla Lega americana. La quindicesima Summer League dell’Nba sarà una competizione di 83 partite che si giocherà dal 5 al 15 luglio nel campus dell’Università del Nevada di ...

NBA – Luke Walton fa chiarezza : “LeBron assente fino a fine stagione? Dico che…” : Luke Walton pone fine ai rumor su una possibile assenza di LeBron James fino al termine della stagione: l’allenatore dei Lakers lo ritiene una pedina fondamentale La stagione dei Lakers si è ormai conclusa da diverse gare a questa parte. Preso atto dell’impossibilità di raggiungere i Playoff, i giallo-viola hanno tirato i remi in barca e qualcuno ha anche ipotizzato che LeBron James potesse avere un minutaggio ristretto rispetto alla ...

James Harden nella storia : è il primo a segnare almeno 30 punti nella stessa stagione contro tutte le squadre NBA : James Harden continua a macinare punti e record, adesso però i suoi Houston Rockets puntano all’obiettivo più alto: il titolo NBA James Harden piazza un altro record in una stagione a dir poco pazzesca. La guardia degli Houston Rockets è infatti il primo cestista capace di segnare almeno 30 punti contro tutte le squadre NBA nella stessa stagione, questo dopo il bottino di questa notte contro Atlanta, nella vittoria della sua Houston. ...

NBA – 11 giocatori in stagione da almeno 50 punti in una sola partita : Antetokounmpo straccia il record passato : Grazie ai 52 punti fatti registrare ieri notte da Giannis Antetokounmpo, sono diventati 11 i giocatori in stagione con prestazioni da 50 o più punti: uno in più della passata stagione Prestazione stratosferica quella fatta registrare nella notte da Giannis Antetokounmpo. Il cestista greco ha fatto registrare 52 punti, 7 assist e 16 rimbalzi, contribuendo a battere un record particolare. Con Antetokounmpo infatti, sono diventati 11 i ...

NBA – Lakers - Brandon Ingram operato : il giocatore sarà pronto per l’inizio della prossima stagione : Brandon Ingram si è sottoposto ad un’operazione di decompressione toracica: il giocatore dei Lakers sarà pronto per la prossima stagione Nel corso della sfortunata stagione dei Los Angeles Lakers, si sono messi di mezzo anche gli infortuni a rendere la situazione ancor più complicata. Quello di Brandon Ingram è apparso particolarmente grave. Lo staff medico dei Lakers ha riscontrato nel giocatore una trombosi venosa profonda al braccio, un ...

NBA – Infortunio Karl-Anthony Towns - preoccupazione Timberwolves : il giocatore potrebbe aver finito la stagione : Karl-Anthony Towns è uscito malconcio dalla sfida contro gli Wizards: in caso di Infortunio serio, lo staff medico dei Timberwolves potrebbe decidere di non rischiare il giocatore nelle partite restanti Brutte notizie per i Minnesota Timberwolves. Durante il quarto periodo di gioco della sfida contro gli Wizards, Karl-Anthony Towns, stella della franchigia di Minneapolis, si è infortunato. Il centro dei T’Wolves ha subito una torsione ...