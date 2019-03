Nba | sconfitta nervosa e polemica verso gli arbitri | le incognite di Golden State nella

Risultati Nba : sconfitta rocambolesca per Toronto - sussulto LeBron - vittorie per Rockets e Warriors : NBA, LeBron James trascina i suoi con una bella tripla doppia al successo su Sacramento, tra Toronto e Charlotte succede di tutto Notte americana ricca di gare NBA. Dei due “anticipi” ad orario italiano abbiamo già parlato ieri sera, con Clippers e Bucks vittoriosi rispettivamente contro Knicks e Cleveland. Da segnalare durante la lunga serata diversi Risultati davvero importanti, a partire dal tracollo di Denver contro ...

Nba – Steve Kerr elogia gli Warriors : “la sconfitta contro i Suns ci ha fatto aprire gli occhi” : Coach Steve Kerr elogia il buon momento di forma dei Golden State Warriors, apparsi più decisi e concentrati dopo il ko subito contro i Suns Due vittorie importanti nelle ultime due trasferte giocate dagli Warriors, arrivate contro squadre di primo livello come Rockets e Thunder, le due più serie contender dell’Ovest. I ragazzi di coach Kerr hanno blindato la prima posizione in classifica apparendo, sempre più, lanciati verso il terzo ...

Nba - che spettacolo a Denver! LeBron e i Lakers - un'altra sconfitta : ROMA - A volta basta un minuto per rendere indimenticabile una serata. Nella sfida della notte NBA tra Denver e Dallas , nel giro di sessanta secondi si è decisa la partita: i Nuggets mandano ko Luka ...

Nba 2019 - i risultati della notte (11 marzo) : impresa San Antonio contro Milwaukee! Toronto ipoteca i playoff - sconfitta a sorpresa per Golden State : Diverse sorprese nelle nove partite in programma in questa appassionante notte NBA. San Antonio ha fermato gli inarrestabili Milwaukee Bucks dimostrando un’eccellente stato di forma, mentre Philadelphia ha avuto la meglio su Indiana nella delicata sfida playoff. Successi da favorite per Toronto e Houston, mentre Golden State è inaspettatamente caduta in casa contro Phoenix. Nella partita più attesa della notte autentica impresa dei San ...

Nba – Steve Kerr bacchetta gli Warriors : “contro i Celtics abbiamo fatto jogging - sconfitta imbarazzante” : Gli Warriors perdono di 33 punti contro i Celtics, è la sconfitta casalinga più larga della gestione Kerr. Il coach definisce imbarazzante la prova dei suoi Grande sorpresa nella notte della Oracle Arena. I Golden State Warriors hanno perso nettamente il big match contro i Celtics che, nonostante non stessero passando un buon momento, si sono imposti 95-128. Ben 33 punti di distacco per quella che è la peggior sconfitta casalinga dell’era ...

Nba 2019 - i risultati della notte (26 febbraio) : Gallinari supera Doncic nella sfida più attesa - terza sconfitta consecutiva per gli Spurs : Tante emozioni nelle undici partite in programma in questa ricca notte NBA. Golden State e Milwaukee risolvono senza troppe difficoltà le pratiche Charlotte e Chicago confermandosi le formazioni più attrezzate. Philadelphia, Houston e Portland centrano vittorie importanti in ottica playoff, mentre Indiana cade a Detroit. Buone notizie da parte dei Clippers di Danilo Gallinari che tornano al successo contro Dallas. Prosegue invece il momento di ...

Nba - sconfitta per Golden State - bene i Clippers di Gallinari : Tante sorprese e molto spettacolo nel turno di questa notte in Nba che ha visto l'inattesa sconfitta dei Warriors a opera di Portland per 129-107. La capolista, finora dominatrice assoluta della ...

Nba – LeBron James da record nel disastro Lakers : 32.000 in carriera e peggior sconfitta di sempre : LeBron James brilla nella notte disastrosa dei Lakers: 32.000 punti in carriera ma anche peggior sconfitta di sempre Caos in casa Lakers. Le trattative di mercato hanno sconvolto l’equilibrio della squadra, apparsa distratta e disunita nella batosta subita nella notte contro i Pacers. Con mezzo roster praticamente già ceduto, se i Pelicans dovessero accettare la trattativa monstre per Anthony Davis, non potrebbe che essere altrimenti. ...