Nba | Irving lancia Boston al 4° posto

Nba - Boston - antipasto playoff : Irving batte Indiana allo scadere e si prende il 4° posto : Boston Celtics-Indiana Pacers 114-112 I Celtics stanno approcciando a queste ultime due settimane di regular season come se i playoff fossero già iniziati. E le cose stanno iniziando a funzionare, a ...

Nba 2019 - i risultati della notte (30 marzo) : Golden State ko al supplementare e raggiunta da Denver. Irving trascina Boston contro Indiana : Sono sei le partite della notte NBA. Continua il duello per la prima posizione nella Western Conference tra Golden State e Denver. Con il successo di ieri dei Nuggets e la sconfitta degli Warriors, adesso le due squadre sono appaiate in classifica con lo stesso record (51-24) e probabilmente tutto si deciderà nello scontro diretto di martedì prossimo. Minnesota ha battuto 131-130 dopo un supplementare Golden State, ma il finale di partita ha ...

Nba - Kyrie Irving critica anche coach Stevens : 'Kemba Walker andava raddoppiato' : Nel corso di questa stagione più o meno tutti sono finiti nelle mire di Kyrie Irving, specialmente dopo una sconfitta. Dopo aver criticato i suoi compagni " tanto i veterani quanto, soprattutto, i più ...

Nba – Atlanta Hawks ko - Irving show : è lui il trascinatore dei Boston Celtics : Irving trascina alla vittoria i Boston Celtics: niente da fare per gli Atlanta Hawks nella sfida di mezzogiorno di NBA In questo sabato pomeriggio di metà marzo, anche l’NBA regala spettacolo insieme ai tantissimi eventi di sport che hanno intrattenuto gli appassionati. E’ stata la sfida tra Boston Celtics e Atlanta Hawks a regalare emozioni, con la vittoria dei padroni di casa per 129-120. Irving è stato il dominatore ...

Nba - risultati della notte : Indiana rimonta OKC - Irving in tripla doppia : Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder 108-106 Fino ad ora, ogni ritorno di Paul George a Indianapolis non sembra andare come vorrebbe. Nella sua prima partita contro la squadra che è stata sua gli ...

Nba 2019 - i risultati della notte (15 marzo) : Jokic stende Dallas sulla sirena - Irving trascina Boston - Indiana rimonta OKC : Sono sei le partite della notte NBA. Con un canestro sulla sirena dell’ultimo quarto di Nikola Jokic (qui sotto il video) i Denver Nuggets battono 100-99 i Dallas Mavericks e mantengono la scia dei Golden State Warriors nella lotta alla testa della Western Conference. Il grande protagonista per Denver è Paul Millsap che mette a referto 33 punti, mentre Jokic chiude con 11 punti e 14 rimbalzi. A Dallas non basta un Luka Doncic che sfiora la ...

Nba – Charles Barkley duro su Irving e Durant : “non hanno la stoffa per giocare nei Knicks - vi spiego perchè” : Secondo Charle Barkley, Kyrie Irving e Kevin Durant non avrebbero la stoffa per giocare ai Knicks: il talento è fuori discussione, il problema sarebbe la loro forza mentale La prossima estate, i New York Knicks saranno una delle franchigie dalle quali ci si aspetta fuoco e fiamme sul mercato. I Knicks hanno lavorato in questa stagione per liberare il maggior spazio salariale possibile, sacrificando anche Kristaps Porzingis, al fine di ...

Nba - Kyrie Irving chiede scusa : 'Ho gestito la situazione nel modo sbagliato' : Allo stesso modo, Irving vuole provare a imporre la sua leadership nello spogliatoio dando l'esempio ai suoi compagni e cercando di liberarsi delle negatività di questo mondo social che non sopporta ...

Nba – Celtics - Marcus Morris elogia Irving : “grande leader! Voci riguardo l’addio? Stronzate” : Irving trascina i Celtics al successo sui Lakers dell’amico LeBron James: Marcus Morris ne esalta le doti da leader Con 30 punti, 5 assist e 7 rimbalzi, Kyrie Irving ha messo la sua firma nel successo dei Celtics sui Lakers dell’amico LeBron James. Al termine del match, Marcus Morris ha elogiato le qualità del playamker dei Celtics, definendolo un grande leader e la vera arma in più della franchigia di Boston: “chiedete ...

Nba – Irving in empatia con LeBron James : “lo capisco - non giocare i Playoff brutto colpo per lui” : Kyrie Irving commenta il momento difficile dell’amico ed ex compagno LeBron James: grande empatia nelle parole della stella dei Celtics Compagni nella stagione del titolo con i Cavs, avversari nella notte con le maglie di Lakers e Celtics: la sfida fra LeBron James e Kyrie Irving va oltre il semplice risultato. Anche perché i Celtics sono abbastanza sicuri di raggiunge i Playoff, devono solo pensare agli accoppiamenti del primo ...

Basket - Nba Irving schianta i Lakers - show Antetokounmpo per i Bucks : NEW YORK - I Los Angeles Lakers incassano il quinto ko consecutivo nella notte italiana della regular-season dell' Nba . Il quintetto californiano esce infatti sconfitto in casa contro i Boston ...

Nba : Kyrie Irving batte LeBron James - i Lakers colano sempre più a picco a Ovest : Los Angeles Lakers-Boston Celtics 107-120 Ne perdono un'altra i Lakers, ma ormai davvero sembra non fare più notizia. Per i gialloviola contro Boston arriva il quinto ko consecutivo, il settimo nelle ...