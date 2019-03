Nba | Ginobili raccontato da Messina | ' Omaggiato il campione e la persona'

Nba – Anche Maradona ringrazia Ginobili : “Manu ti avrei visto giocare fino all’ultimo mio respiro” [FOTO] : Anche Diego Armando Maradona ha omaggiato Manu Ginobili in seguito al ritiro della sua maglia da parte dei San Antonio Spurs: il messaggio dell’ex calciatore è splendido Applausi a scena aperta all’AT&T Center di San Antonio. Una notte magica, quella di ieri, nella quale la franchigia texana ha celebrato il ritiro della maglia numero 20 di Manu Ginobili. Un evento celebrato dagli argentini di tutto il mondo, compreso Diego ...

Nba – Coach Popovich omaggia Ginobili : “senza di lui non avremmo vinto alcun titolo. Gli dicevo Manu - Gesù…” [VIDEO] : I San Antonio Spurs ritirano la maglia di Manu Ginobili. Coach Popovich, presente alla cerimonia, dà il merito all’argentino dei 4 anelli vinti: senza di lui i texani non ce l’avrebbero fatta Ieri notte, presso l’AT&T Center di San Antonio, Gli Spurs hanno ritirato la maglia di Manu Ginobili. La franchigia texana ha organizzato una splendida cerimonia, alla quale hanno partecipato diverse stelle del passato recente ...

Nba – Festa grande per Ginobili a San Antonio : applausi ed intense emozioni per il ritiro della maglia n°20 [VIDEO] : Una serata emozionante e commovente per Ginobili a San Antonio: ritirata la sua maglia degli Spurs tra il boato e gli applausi del pubblico Una notte magica, all’AT&T Center di San Antonio: durante la sfida tra Spurs e Cleveland Cavaliers, vinta dai padroni di casa, è stato omaggiato il grande Manu Ginobili, la cui maglia nero-argento numero 20 è stata ritirata. “Manu è stato Leo Messi con un pallone da basket”, ha affermato Sean ...

Nba – L’omaggio fantastico degli Spurs a Dwyane Wade : regalate le maglie di Duncan - Parker e Ginobili [VIDEO] : I San Antonio Spurs hanno omaggiato Dwyane Wade nell’ultima sfida all’AT&T Center: regalate le maglie di Tim Duncan, Tony Parker e Manu Ginobili Ultima partita all’AT&T Center di San Antonio per Dwyane Wade. La stella di Miami, nella notte, ha aiutato a battere gli Spurs firmando 11 punti. La leggendaria carriera di ‘The Flash’, che terminerà in estate, è stata omaggiata dai San Antonio Spurs, tramite ...