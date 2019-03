NBA | Boston | antipasto playoff | Irving batte Indiana allo scadere e si prende il 4° posto

NBA 2019 - i risultati della notte (30 marzo) : Golden State ko al supplementare e raggiunta da Denver. Irving trascina Boston contro Indiana : Sono sei le partite della notte NBA. Continua il duello per la prima posizione nella Western Conference tra Golden State e Denver. Con il successo di ieri dei Nuggets e la sconfitta degli Warriors, adesso le due squadre sono appaiate in classifica con lo stesso record (51-24) e probabilmente tutto si deciderà nello scontro diretto di martedì prossimo. Minnesota ha battuto 131-130 dopo un supplementare Golden State, ma il finale di partita ha ...

NBA - Gallinari super : 26 punti a New York. Crisi Boston - Spurs ok : ROMA - Danilo Gallinari è sempre più il giocatore decisivo dei Los Angeles Clippers . L'azzurro torna a New York per sfidare la sua prima squadra NBA , i Knicks , e trascina i suoi compagni alla ...

NBA - Boston-San Antonio 96-115 : favoloso Aldridge con 48 punti - Celtics 4° ko in fila : Anche Marco Belinelli si è preso una serata di "relax" chiudendo con 5 punti e 4 rimbalzi, senza far pesare troppo il suo 1/6 dalla lunga distanza sull'economia dell'attacco neroargento. D'altronde l'...

NBA - nuovo rinforzo per i Celtics : Greg Monroe firma con Boston : Greg Monroe torna a Boston con un contratto decadale, ma il centro potrebbe poi rimanere a roster per i playoff Greg Monroe è un nuovo giocatore dei Boston Celtics. Il centro ha lasciato nelle scorse settimane i Nets dopo aver iniziato la stagione in quel di Toronto. Secondo fonti americane, Greg Monroe avrebbe firmato un contratto da 10 giorni con i Celtics, ma potrebbe essere una sorta di test per capire se possa essere utile in chiave ...

NBA : Dallas travolge Golden State - Boston e Philadelphia ko : Serata da dimenticare per Golden State che subisce la peggior sconfitta interna nell'era Kerr perdendo contro Dallas 91-126. Privi di Steph Curry i Warriors si arrendono nonostante i 25 punti di ...

NBA - risultati della notte : Trae Young e Kemba Walker affossano Phila e Boston : Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers 129-127 Dopo aver interrotto a cinque la striscia degli Utah Jazz, Trae Young e gli Atlanta Hawks fanno saltare per aria anche quella di sei vittorie consecutive dei ...

NBA 2019 - i risultati della notte (23 marzo) : Doncic illumina contro Golden State - sconfitte per Philadelphia e Boston : Sono otto le partite della notte NBA. Benvenuti ancora una volta al “Luka Doncic Show”. Ennesima prestazione fantastica dello sloveno, che questa volta trascina i suoi Dallas Mavericks alla vittoria contro i campioni in carica dei Golden State Warriors. Un successo nettissimo per 126-91, maturato già dopo un primo quarto da 37-22 e con gli ospiti avanti all’intervallo addirittura per 74-46. Doncic domina la scena, chiudendo in ...

NBA – Marcus Smart - costa cara la spinta ad Embiid : multa salata per il giocatore dei Boston Celtics : Marcus Smart riceve una multa salata per quanto accaduto durante la sfida fra Sixers e Celtics: la spinta ad Embiid, con relativa rissa successiva, costa 50.000$ al cestista di Boston Blocco duro di Embiid, Marcus Smart che finisce dritto sul parquet e decide di farsi giustizia da solo. Ecco quanto accaduto nella caldissima sfida fra Sixers e Celtics, giocata nella notte italiana fra mercoledì e giovedì. Marcus Smart, rialzatosi infuriato, ...

NBA - Belinelli 17 punti ma Spurs ko. Embiid domina contro Boston : ROMA - Nella notte NBA i Miami Heat fermano la corsa dei San Antonio Spurs : la squadra di Gregg Popovich torna a perdere dopo nove vittorie di fila. Joel Embiid trascina con 37 punti e 22 rimbalzi i ...

NBA - Belinelli vince ancora - Denver sbanca Boston e va ai playoff : Ben nove le partite disputate nella notte Nba , con i playoff sempre più vicini. Un solo italiano in campo, Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs che all'AT&T Center hanno battuto i Golden State ...

NBA - Isaiah Thomas - il ritorno a Boston e un'ovazione senza fine : 'Questa è casa' : Tra Isaiah Thomas e la città di Boston è stato amore incondizionato due anni fa e continua a esserlo anche oggi, come ha dimostrato il ritorno in città " stavolta con la maglia di Denver " dell'ex ...

Risultati NBA – Super Spurs - gli Warriors si arrendono : Thunder ko senza Westbrook - colpo Nuggets a Boston : De Rozan trascina gli Spurs al successo sugli Warriors, Thunder ko in casa contro Miami, vittoria Nuggets in trasferta a Boston: i Risultati dei match NBA della notte Notte NBA ricca di emozioni e verdetti importanti quella appena trascorsa. Se ci fosse bisogno di una conferma, i San Antonio Spurs sono più vivi che mai. La banda di coach Popovich, nonostante un brutto inizio di stagione, si è ripresa alla grande, blindando il piazzamento ...