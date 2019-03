NBA – Anche Maradona ringrazia Ginobili | “Manu ti avrei visto giocare fino all’ultimo mio

Risultati NBA – Clippers da sballo con Gallinari - playoff raggiunti aritmeticamente : successi importanti anche per Bucks e Magic : NBA, importanti vittorie e pesanti sconfitte nella notte italiana in vista dei playoff: triofano Clippers, Bucks e Magic Valanga di match NBA durante la notte italiana. In vista dei playoff le franchigie oltreoceano hanno dato spettacolo sui parquet dei palazzetti. Tra gli altri Risultati da segnalare la vittoria dei Clippers in trasferta, che con la vittoria contro Minnesota si qualificano aritmeticamente alla post-season. Tra gli uomini ...

NBA : Danilo Gallinari ancora decisivo - i Clippers battono anche i Knicks : New York Knicks-L.A. Clippers 113-124 Un successo da grande squadra, da gruppo consapevole, da franchigia pronta e in forma per affrontare i playoff. Danilo Gallinari sorride a fine partita nel suo ...

NBA - Kyrie Irving critica anche coach Stevens : 'Kemba Walker andava raddoppiato' : Nel corso di questa stagione più o meno tutti sono finiti nelle mire di Kyrie Irving, specialmente dopo una sconfitta. Dopo aver criticato i suoi compagni " tanto i veterani quanto, soprattutto, i più ...

NBA - Lonzo Ball - problemi anche fuori dal parquet : mancano 1.5 milioni alla sua azienda : In questa stagione da dimenticare in fretta per il n°2 dei Lakers, iniziata con i migliori propositi e poi rivelatasi l'ennesimo fallimento per i gialloviola, le cose si complicano non poco anche ...

NBA Summer League - nella prossima stagione parteciperanno anche le Nazionali di Cina e Croazia : Le Nazionali di Cina e Croazia parteciperanno alla Summer League dell’Nba a luglio a Las Vegas La Cina e la Croazia invieranno le proprie squadre Nazionali di basket per giocare nella Summer League dell’Nba a luglio a Las Vegas, come annunciato dalla Lega americana. La quindicesima Summer League dell’Nba sarà una competizione di 83 partite che si giocherà dal 5 al 15 luglio nel campus dell’Università del Nevada di ...

NBA : Gallinari non si ferma più - i Clippers vincono anche contro Indiana : Mentre circolano voci di corridoio su una possibile "dipartita" di Doc Rivers per la prossima stagione - si parla di un passaggio all'altra franchigia di LA, i Lakers - il coach dei Clippers guida i suoi verso il terzo successo di fila. In un match, peraltro, difficilissimo, contro gli Indiana Pacers alle prese con la corsa al terzo posto della Eastern Conference. Ci ha pensato come sempre Danilo Gallinari, che ha chiuso per la settima volta ...

NBA - Danilo Gallinari non si ferma : i Clippers battono anche i Pacers : L.A. Clippers-Indiana Pacers 115-109 Se vi state chiedendo quale sia la squadra più in forma del momento della Western Conference, e forse dell'intera NBA, la battaglia è ristretta alle due franchigie ...

NBA - Spurs nove di fila : ko anche Golden State. Denver in testa a Ovest : TORINO - Una notte da dimenticare per Steve Kerr e i suoi Golden State Warriors , battuti dai San Antonio Spurs e raggiunti in testa alla classifica di Western Conference da Denver . I campioni in ...

NBA - San Antonio-Golden State 111-105 : cadono anche gli Warriors - Spurs 9 vittorie in fila : San Antonio Spurs-Golden State Warriors 111-105 Neanche il ritorno in campo di Kevin Durant è in grado di fermare questi San Antonio Spurs. L'arrivo in città dei campioni in carica dei Golden State ...

NBA – Infortunio Malcom Brogdon : tegola importante in casa Milwaukee Bucks - a rischio anche i Playoff : Riacutizzarsi del problema alla pianta del piede destro per Malcolm Brogdon: il cestista dei Bucks dovrà stare fuori dalle 6 alle 8 settimane a rischio la sua presenza nel primo turno Playoff Brutta tegola per i Milwaukee Bucks. Per l’intero finale di regular season, e probabilmente anche per alcune partite dei Playoff, la franchigia che sta dominando la Eastern Conference dovrà fare a meno di Malcolm Brogdon. Il cestista dei Bucks ...

NBA - a vedere Juventus-Atletico c'era anche Ray Allen : Tra i 40.000 fortunati che hanno potuto assistere dal vivo alla rimonta della Juventus negli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid c'era un tifoso davvero speciale, ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 marzo) : Golden State supera Houston nella sfida più attesa - successi anche per OKC e Miami : Sei partite in programma in questa notte NBA, con la sfida tra Houston e Golden State, vinta dalla formazione ospite, a rubare la scena agli altri cinque incontri. successi importanti per Oklahoma City, che sale al terzo posto avendo la meglio su Brooklyn, e per Miami, dominante nello scontro diretto con Detroit. La sfida più attesa della notte era senza alcun dubbio lo scontro diretto tra Houston Rockets e Golden State Warriors. Gli uomini di ...

NBA – Lakers - quando anche il ‘Re’ si arrende : LeBron James non difende - Kuzma lo spinge contro il tiratore [VIDEO] : Altra sconfitta nella notte per i Lakers, sembra non crederci più nemmeno LeBron James: diventa virale l’azione in cui il ‘Re’ non difende e Kuzma lo spinge sul tiratore La stagione dei Los Angeles Lakers sta per naufragare definitivamente. La sconfitta arrivata ieri notte contro i Clippers, la terza consecutiva nonchè la 34ª della stagione, fa scivolare i Lakers a 6 vittorie di svantaggio dai San Antonio Spurs che ...

NBA 2019 - i risultati della notte (3 marzo) : Gallinari vince il derby - vittoria anche per Belinelli. Ko Milwaukee e Denver : Sono sette le partite della notte NBA. Festa Clippers e disastro Lakers. Si può riassumere così il derby di Los Angeles, che ha visto la vittoria della squadra di Danilo Gallinari per 113-105. Un successo che certifica sempre di più la presenza ai playoff dei Clippers, mentre mette la parola fine ai sogni di post season per LeBron James e compagni. Una mancata qualificazione che ha le chiare sembianze della debacle, una delusione fortissima per ...